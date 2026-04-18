劉德華早知道好友潘宏彬離世　 上次幾時見：呢啲我私下同你講吖

劉德華今日以「香港麥當勞叔叔之家星級監護人」身份出現「麥當勞兒童愛心馬拉松2026」活動，與慈善大使姜濤一起為慈善出力，兩人除了在台上chit chat，還即場一起清唱了兩句《沒有翅膀的天使》，令一眾粉絲十分驚喜。兩人又主持了起步禮，所到之處盡是粉絲的歡呼聲，場面非常熱鬧。

劉德華談及昔日好友潘宏彬死訊表示知情。（張嘉敏攝）

劉德華今日與姜濤出席活動。（張嘉敏攝）

早已得知昔日好友離世

劉德華在接受訪問時被問到昔日好友潘宏彬近日傳出離世的消息，劉德華被問到是否知道這個消息時，他說：「我知呀，係過年前既事喇，之前無聯絡，我知道嘅時候佢已經走咗，多謝大家關心。」再問到劉德華是否已很久沒有與潘宏彬聯絡，兩人對上一次見面是什麼時候，以後知不知潘宏彬的身後事是否已處理完畢，會不會為對方做些什麼？劉德華對訪問他的主播表示：「呢啲我私下同你講吖。」期間公關一直示意傳媒不要再問這些問題。

潘宏彬早前驚傳離世。（網上圖片）

潘宏彬與劉德華是多年好友。（網上圖片）

劉德華透露是潘宏彬離世後才知道。（網上圖片）

傳漸行漸遠最後不相往來

劉德華因劇集與潘宏彬結緣，畢業後一起出演多部影視劇，更是昔日的好朋友，當年友好程度可以「一間屋兩個人住」，直到1998年潘宏彬轉行於美聯物業做地產經紀，經常在跑馬地帶客看樓，二人才漸行漸遠。及後因為劉德華與朱麗倩結婚，潘宏彬因為曾與劉德華是好朋友才變成被追訪對象，但他就拒絕回應有關劉德華的事情，亦有傳二人已絕交多年。