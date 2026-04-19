《古惑仔》生蕃陳志輝爆天王曾追求李嘉欣　唔喜歡對方：好Q假

憑《97古惑仔戰無不勝》「生蕃」一角深入民心的陳志輝，近年甚少參與電影拍攝，反而會在不同YouTuber頻道接受訪問，或在抖音亮相。日前抖音流出一段「生蕃」哥的訪問片段，談起90年代紅極一時的「四大天王」，直指其中一位人前人後兩個樣，直斥對方為人「好Q假」：「我最唔鍾意！」

被Mark哥亂槍掃射前的得戚樣。（《英雄本色》影片截圖）

「生蕃」哥陳志輝指自己曾與四大天王合作。（抖音截圖）

四大天王有兩位佢好鍾意，但有一位就覺得好假。（抖音截圖）

爆天王曾追求李嘉欣

「生蕃」哥在影片中憶述，自己與四位天王郭富城、張學友、黎明和劉德華均有合作，有兩位特別喜歡，但其中一位「好唔鍾意」，他說：「拍戲我見過真人，嗰時我拍《妖獸都市》，佢嗰時媾李嘉欣，嗰時李嘉欣啱啱攞獎冇幾耐，拍第一部戲，嗰部戲我有份做演員，喺深灣遊艇會拍戲，突然走咗五六個學生妹入嚟。」

陳志輝爆其中一位天王，曾追求李嘉欣。（電視截圖）

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陳志輝爆其中一位天王，曾追求李嘉欣。（微博@李嘉欣）

陳志輝爆其中一位天王，曾追求李嘉欣。（微博@李嘉欣）

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「生蕃」變聲還原對話

「生蕃」哥在鏡頭前變聲，惟妙惟肖地還原天王與粉絲的對話。當時「學生妹」要求與偶像合照：「喂呀，搵你影相呀。」天王當下溫柔地說：「你讀書呀，唔好追星呀。」 但天王隨後責罵保姆，「生蕃」哥指是另一嘴臉，他說：「嗰幾個走Q咗，鬧個保姆呀，『有冇搞乜錯呀，放佢哋入嚟』乜乜乜。我坐喺化妝間，我喺現場坐喺隔離，我話『你好Q假喎』」，當時天王回答：「你唔明㗎嘞，煩住晒！」

「生蕃」哥續說：「我話你剛才講得好好聽㗎喎，我心諗我差啲都被你𠱁埋。」他在片中直指該天王虛偽：「我又唔係咩大明星，我理得佢邊個，我嗰時撈日薪，我拍幾日之嘛。即係假呀，我話咁假，你唔鍾意你唔好鬧人（保姆）吖，有啲人真係我心情唔好，你唔好同我影，即係有啲女演員，個樣唔靚，你唔好同我影嘞，你咪婉拒人哋囉。」

「生蕃」哥回述當年與「天王」對話截圖：

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線索指向黎明 網民反應兩極

「生蕃」哥在片中雖未有點名，但憑《妖獸都市》及口音模仿，線索直指黎明。影片引發網民熱議，不少人留言：「除咗佢粉絲，好多人都知道係黎明啦。」不過，亦有網民留言力撐天王，認為這只是觀點與角度問題：「罵保姆有什麼問題？隨便放人進來！又不是罵學生！叫人好好讀書，假在哪？簡直邏輯混亂！」

在電影《97古惑仔戰無不勝》中，動作指導陳志輝憑「生蕃」一角為人熟悉。（《97古惑仔戰無不勝》影片截圖）