魔音女團｜盧映彤為集訓走堂兩星期被教授「關心」：你都幾上鏡！

TVB真人騷節目《魔音女團》選出16名美少女成為練習生後，昨日（4月18日）其中15位練習生出席記者會。會上莊子璇、鄧凱文、喬美莎等人即場展示集訓成果，表現充滿活力，令現場氣氛相當高漲，成功掀起熱話！



倪嘉雯和盧映彤接受《香港01》訪問，盧映彤表示為了參加訓練而走堂。（葉志明 攝）

倪嘉雯形象激變 動漫造型連導演都認唔出

倪嘉雯和盧映彤接受《香港01》訪問，表示形象轉變十分大。倪嘉雯：「正面嘅，好似動漫人物咁，自己都覺得唔錯。呢排keep住有劇集宣傳，佳導行過唔認得我就咁行過，聽到我把聲先認得。呢樣嘢係成功嘅。（唔再乖乖女？）又唔好咁講，我不嬲都乖嘅，哈哈。」

盧映彤為集訓走堂兩星期。（葉志明 攝）

盧映彤為2022年加入TVB新人。（葉志明 攝）

倪嘉雯形象激變。（葉志明 攝）

倪嘉雯形象激變。（葉志明 攝）

蕭正楠就開心啦。（葉志明 攝）

盧映彤為節目不惜走堂 獲教授大讚上鏡

盧映彤為2022年加入TVB的新面孔，問及參加節目後是不是多了人認識，她回答：「近排我覺得，可能未係好覺，5月播嘅時候可能會多咗人留意我。」訪問中談到，原來盧映彤一邊兼顧學業一邊拍攝節目，更被爆要「走堂」拍節目。

倪嘉雯激變「金毛」，形象好新鮮。（葉志明 攝）

盧映彤：「我返少咗堂。」走堂？倪嘉雯補充：「大學生其中一件事。」盧映彤續說：「我就嚟完sem，所以少咗好多學校嘢做，可以專心返工。（教授有冇投訴？）其實，我有個lecture老師打畀我，問點解呢兩個禮拜嗰見我。我就同佢講，我有啲非常非常重要嘅嘢做，唔可以唔走。不過我有啲係非常高分，所以拉返勻就冇所謂啦。佢話，工作緊要但係讀書都好重要。我話，我知呀，但係呢個真係好重要。我解釋完，佢講咗樣幾重要嘅事，佢話，你個樣都似呀，都幾上鏡。我好驚訝，冇諗過佢會留意我。」

《魔音女團》15位練習生李尹嫣、穎喬、邢慧敏、鄧凱文、宋宛穎、 倪樂琳、王汛文、盧映彤、俞可程、廖慧儀、倪嘉雯、莊子璇、喬美莎、陳熙蕊、葉靖儀出席活動。（葉志明 攝）

《魔音女團》15位練習生李尹嫣、穎喬、邢慧敏、鄧凱文、宋宛穎、 倪樂琳、王汛文、盧映彤、俞可程、廖慧儀、倪嘉雯、莊子璇、喬美莎、陳熙蕊、葉靖儀出席活動。（葉志明 攝）

魔音女團｜15位美少女展成果 喬美莎超晒班 倪嘉雯激變金髮西施

點擊下圖《魔音女團》練習生靚相：