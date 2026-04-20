鄭健樂遭崔碧珈控告後首度受訪　風騷伸舌頭八個字談Pure愛情觀

現年58歲的「大隻Rocky」鄭健樂與37歲的「性感女神」崔碧珈（Anita）早前捲入戀情羅生門，Rocky為自證非「痴漢」，甚至公開甜蜜對話截圖，結果引來女方出聲明嚴厲譴責，指他涉嫌刑事侵權與誹謗，擬控告侵犯私隱。沉默數天，Rocky又再「蒲頭」接受運動公關邱益忠（Gordon）的YouTube頻道《SpotiTalk Podcast》訪問，雖隻字不提崔碧珈，但見Rocky全程表現得極之風騷，不時笑笑口兼伸舌頭，用八個字談Pure感情觀：「花若盛開，蝴蝶自來 」。

崔碧珈一開始上載與Rocky做Gym合照，引發連串風波。（ig@anitachui）

談「純愛戰士」封號：正面睇法就鍾意

髮頂有疏落銀髮的Rocky，手瓜起腱，保養十分之好，完全看不出已接近花甲之年。對於網民封他為「純愛戰士」，Rocky未有太抗拒，笑著回應：「好pure吖嘛，兩睇啦，如果正面睇法我就鍾意 。」回顧在演藝圈的定位，Rocky直言已被標籤成「御用大隻佬」，對此感到無奈。Rocky：「我慣到無論，初初拍劇白紙一張，啲角色襯番外型說服力大啲，但問題演得太多千篇一律 。大隻佬通常被標籤係傻傻戇戇、頭腦簡單，我覺得香港嘅大隻佬係咁，荷里活The Rock、史泰龍係好Man，唔係咁 。」他坦言最希望挑戰一些有感情線、非純粹賣肌肉的角色 。

主持人Gordon聽到Rocky嘅Pure愛情觀，就笑得好開心。（YouTube@SpotiTalk Podcast）

反擊「花弗」標籤：偷食唔一定要有人知

身為健身教練，常被指身邊女士多，Rocky對此分得很清楚，他說：「我認識唔少女士，但唔係認識唔少女朋友。好多人標籤你做呢行好多女朋友，其實唔需要呢個職業 。講俗啲，偷食唔一定有人知，反而呢個行業仲要小心啲，因為被標籤咗，你唔係（花弗）人都諗你係 。」他認為這種標籤反而令他更難識女仔，因為別人會預設他很花心而產生距離感 。

Rocky雖然官司纏身，但講起感情事依然眉飛色舞。（YouTube@SpotiTalk Podcast）

Rocky雖然官司纏身，但講起感情事依然眉飛色舞。（YouTube@SpotiTalk Podcast）

談Pure愛情觀：花若盛開，蝴蝶自來

主持人以「荒誕劇」來形容Rocky近兩個月的感情風波。談到愛情理念，Rocky以八個字形容「花若盛開，蝴蝶自來」，他解釋：「你做好你自己就會嚟，我係被動講緣份，之後就有少少主動，如啱眼緣就有少少主動，當然你要對對方有好感，最重點都係三觀吻合啦，樣貌身材whatever啦，最重要係傾到偈囉。」

不會輕易講「I Love You」

Gordon指現在年輕一輩經常會說「love you」或派「心心」，對於網絡社交，Rocky亦有一套老派的堅持。Rocky說：「我分得好清楚，網絡世界Emoji好容易，但我唔會亂打『I love u』，亦唔接受人哋立亂打俾我，如果打俾我我唔會回應囉，我唔會『me too』或『I love you too』，唔係嗰樣嘢就唔好令人誤會.....態度就係答案，你秒回、速回人哋，同埋唔回，人哋全部都會知架嘛 。」

Rocky思想較保守，唔會輕易講「I love you」。（YouTube@SpotiTalk Podcast）

整個訪問好輕鬆，見Rocky不時伸舌頭。（YouTube@SpotiTalk Podcast）

遭前妻質問：乜都擺晒上枱

Rocky慶幸離婚後才有緋聞，自言經一事不長一智，以後會將戀情盡量低調。 對於未來的另一半，他表示：「我鍾意女朋友好極端，一係動靜皆宜，好OL詩文又得，好Sporty又得嘅，總之傾到偈。」 Rocky希望將來能結識一位可以跟他談天說地的人，不用再互相猜測。Rocky更自爆被前妻第一時間致電了解，Rocky說：「第一時間問咩事，乜都擺晒上枱。你拍拖唔使乜都講晒出嚟，我話唔係我講晒出嚟，傳媒報道我之嘛，我睇到報道先知咩事。唔好討論點解關心我啦，總之傾過呢啲嘢。」主持在訪談中多次笑到咧嘴，總結Rocky為人：「傾完都覺得好真心同Pure」」，而Rocky則希望能清者自清。

鄭健樂透露前妻有問：「咩事，乜都擺晒上枱。」（受訪者提供）

崔碧珈昨日打破沉默回應事件。（ig@anitachui）

崔碧珈透過所屬公司高影娛樂於Threads上發布嚴正聲明。(Threads圖片)

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