一周星星｜梁思浩親爆江美儀成日畀人蝦　曾爆喊致電訴苦問點解

TVB娛樂訪談節目《一周星星》，今晚播出第十九集，請來了無綫綜藝節目《試真D》其中四位主持江美儀、朱敏瀚、曾展望GM及吳業坤擔任嘉賓，接受主持王鎮泉訪問，大談拍攝趣事，四人的好友更會輪流「踩場」爆料及以刁鑽問題刁難四位，保證精彩。

《試真D》其中四位主持江美儀、朱敏瀚、曾展望GM及吳業坤擔任嘉賓

美儀姐一嚟先以前輩身份評價四位後輩，包括因工作未能參與錄影的周嘉洛，原來憑爆肌身形洗晒版的嘉洛仔，最緊要蛋白質，拍攝基本要求是每朝要食八隻雞蛋「補肌」！至於GM則被爆曾經臭親Fans及餐廳老闆娘，十分爆笑，美儀姐：「我哋去到一個地方，有好多人好興奮咁嗌GM」、「佢好受歡迎架，成班女仔圍住佢，跟住我哋第日就話喇，GM，你咁臭，你有冇諗過啲粉絲會點㗎？」到底GM因乜事臭到被鄙視？GM除了有「臭歷史」，身份是道士的他，還被爆私下是「神醫」，並會親述曾幫吳若希醫好「瞓捩頸」。

美儀姐被爆真實身份是叮噹

至於美儀姐，則被好友梁思浩連環爆料，首先思浩踢爆有次與江美儀及其他朋友，在酒樓包了兩枱飲茶，結果美儀姐竟嗌了100籠點心，令思浩嘖嘖稱奇。美儀姐回應指自己確實食極唔肥兼食量驚人，並難忘曾打爆鄭則士家中「糧倉」：「極難忘，有次去鄭則仕屋企打邊爐，將佢全屋企嘅嘢全部食晒！」另美儀姐還會應郭柏妍要求、親自以數百字回應如何能「著黑絲著得咁靚」。

曾飾演江美儀女兒的羅毓儀（Yuki）及郭柏妍紛紛拍片大讚

曾飾演江美儀女兒的羅毓儀（Yuki）及郭柏妍紛紛拍片大讚

另思浩還爆料指外表硬朗、兼看似很惡的美儀，其實有不少被蝦經歷，並曾致電梁思浩訴苦：「其實你哋覺得佢惡啫，我識咗佢二十五年，其實有陣時我要氹番佢轉頭。有一日佢打畀我：『嗚嗚……點解佢哋要咁樣蝦我？』…有時你哋覺得美儀惡，其實我覺得佢係唔想畀人蝦，因為喺娛樂圈蝦佢嘅人都唔少。」美儀姐又會應主持王鎮泉要求在節目詳述被蝦經歷，又親認性格蝕底：「我個樣又衰嘅生得，坐喺度好似好串咁」。另一爆點，是90年代擔任模特兒的美儀姐，豪爽地大爆當年做Model報酬極好：「嗰時都成2、3千蚊一個鐘，而一單job Minimum係四個鐘。」

在「你問我答」環節中，製作組找來梁思浩、胡鴻鈞、賴慰玲及林盛斌（Bob），透過影片向四位發出連環提問！

節目還重溫了早前在網絡翻Hit的《名媛望族》美儀姐演出片段，之後王鎮泉要求視后美儀姐、以三種不同情緒演繹戲中經典對白「As if I care」，之後又以「甜酸苦臭情境題」考驗四位嘉賓演技。