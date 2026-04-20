姜濤突襲Lokman吹對方耳仔　自爆恨演BL戲公開心儀對象：幾得意咁

男團Mirror成員姜濤、Lokman（楊樂文）及AK（江𤒹生）昨晚均以一身黑西裝帥氣現身《第44屆香港電影金像獎》，擔任「最佳視覺效果獎」的頒獎嘉賓。姜濤在台上提議大玩「Kiss Cam」，成功帶起全場氣氛。此外，姜濤更自爆渴望演BL題材作品，並透露心儀對象竟是「準人夫」Stanley（邱士縉）。

男團Mirror成員姜濤、隊長Lokman（楊樂文）及副隊長AK（江𤒹生）均以一身黑西裝帥氣打扮現身《第44屆香港電影金像獎》，並擔任「最佳視覺效果獎」的頒獎嘉賓。（葉志明 攝）

Lokman病癒現身耳根紅透 姜濤突襲「吹耳仔」場面香豔

3子在紅地毯接受訪問時，笑言難得與眾多電影人同場，已準備好自我介紹「𢱑撈」。早前身體抱恙發了幾天燒的Lokman，表示身體已經好了不少，只是聲音還有一點沙啞，應該都是感冒引起。但見他一對耳仔異常地紅，Lokman解釋是因為場地悶熱所致。豈料此時，站在身旁的姜濤趁對方沒防備下，毫無防備之際，突然俯身對準對方耳孔輕輕吹氣。面對突如其來的「偷襲」，Lokman瞬間露出尷尬直呼：「喂喂喂」。姜濤則一臉得逞，調侃道：「咩啫？你都會怕醜嘅咩隊長？」Lokman無奈苦笑回應：「右耳入，左耳出。」場面香豔又搞笑。

訪問期間，姜濤突襲Lokman，吹對方耳仔。（陳順禎 攝）

搞到Lokman鬼咁怕醜。（陳順禎 攝）

見到隊長一臉怕醜，姜濤再吹多下，非常百厭。（陳順禎 攝）

姜濤渴望挑戰BL劇

問到姜濤是否有意效法AK等成員拍攝BL題材的作品？他直言：「係囉，好似見大家都拍咗，幾得意咁。」他隨即打趣問AK，其最近上映的電影《我們不是什麼》會否拍攝下集，AK聽罷笑指：「我入面死咗喎，再拍應該係前傳。」姜濤即「自薦」前傳可以由他演。而談到心目中最佳的BL對象？姜濤毫不猶豫地表示首選是早前宣布結婚的另一Mirror成員Stanley，「現實中我輸咗，希望在電影入面贏返。（係咪深深不忿？）係啊。」

姜濤自爆恨演BL戲。（葉志明 攝）

姜濤與Stanley感情非常好。(節目截圖)