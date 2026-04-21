關嘉敏化濃妝參加肚皮舞比賽　遇小弟弟頓成「麻鷹捉雞仔」現場

關嘉敏曾為BINGO女團成員之一，後簽約TVB拍攝多個綜藝節目及劇集漸為人所熟悉，去年參加《女神配對計劃》令她走紅，得到多方關注。近年關嘉敏涉足內地影視界，於內地網劇《天啊！班主任竟然是武功高強的長公主》中首次擔任女主角。



關嘉敏去年參加《女神配對計劃》令她走紅。（截圖/TVB）

關嘉敏早前主演《天啊！班主任竟然是武功高強的長公主》。（threads圖片）

關嘉敏內地多線發展

《天啊！班主任竟然是武功高強的長公主》一劇除推出了廣東話版外，更有消息指計劃在香港、台灣、新加坡和馬來西亞等地播出。關嘉敏也透露希望繼續參演第二季。早前一篇傳媒訪問中，她亦透露在忙碌工作中抽空練肚皮舞，練習一個月後就會去參加內地一個較小型比賽，之後8月份再去參加另一個大型國際比賽。關嘉敏挑戰短劇90集打戲連續7日殺青：瞓兩個鐘都繼續打

關嘉敏參加肚皮舞比賽。（ig截圖）

關嘉敏一身舞蹈員裝扮上場。（ig截圖）

關嘉敏低胸騷長腿。（ig截圖）

參加肚皮舞比賽 妝容勁驚艷

今日（20/4）她在Instagram分享短片，帖文中寫道：「sorry 貪玩 突然間變咗恐怖姐姐」。原來她到了內地參加肚皮舞比賽，除穿上了一身華麗肚皮舞表演服裝外，更打扮化了一個相當突出、特別、驚艷，令人印象深刻的妝容。在拍攝途中，背後走出了一位路過的小弟弟，瞬間畫面突變，變成了「麻鷹捉雞仔」，小弟弟拔足狂奔，十分搞笑！關嘉敏挑戰肚皮舞 自爆原因竟然係呢樣嘢：肚皮大咗

關嘉敏一個轉身，點知後面有位小弟弟走出嚟。（ig截圖）

關嘉敏一個轉身，點知後面有位小弟弟走出嚟。（ig截圖）