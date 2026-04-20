張曼玉罕現身被指「面目全非」　61歲零濾鏡生圖曝光惹醫美疑雲

61歲國際影后張曼玉（Maggie）近年過著半隱居生活，鮮少公開露面。近日她罕有地現身北京出席品牌活動，一頭清爽短髮配上招牌笑容，巨星氣場依然強大。不過，網上流出的零濾鏡「生圖」卻瞬間引發全網瘋傳及熱議！有網民直指一代女神容貌大變，甚至有網民狠批「五官徹底分離」！



有網民話張曼玉「走樣」，其實都唔太差啫。（小紅書截圖）

兩大部位惹醫美疑雲

張曼玉當日悉心打扮，儘管年過花甲，但舉手投足間依然散發著獨有的知性魅力，不過在網上流傳的未修圖照片中，張曼玉的臉部狀態意外成為網民的焦點。雖然皮膚看似非常緊緻，但有不少人指出她的「蘋果肌」顯得異常飽滿，導致笑容略顯僵硬，與昔日自然優雅的氣質有所出入。此外，她的嘴唇亦明顯較以往豐厚，令網民不禁感嘆：「往日的櫻桃小嘴不見了。」

早前張曼玉分享素顏照，仲係好靚！(張曼玉小紅書)

張曼玉品嚐米芝蓮美食。(小紅書截圖)

有網民話張曼玉「走樣」，其實都唔太差啫。（小紅書截圖）

五官徹底分離

隨著「零濾鏡」照片在網絡上發酵，網民的評論呈現兩極化。有部分網民對其外貌變化感到震驚，甚至懷疑她是否曾接受醫美療程。留言區充斥著各種惋惜的聲音：「我的曼神咋臉也有點怪怪的感覺」、「五官已經徹底分離了」、「臉上有明顯的斧鑿之痕」；更有粉絲直言希望偶像能順應自然優雅地老去：「希望她以後不要去弄那些了，還是喜歡她以前自然的樣子。」張曼玉嘆米芝蓮高級晚餐吃得津津有味 親揭飲食喜好不在乎平貴

張曼玉已經61歲，keep到咁都算好犀利。（小紅書截圖）

張曼玉已經61歲，keep到咁都算好犀利。（小紅書截圖）

某些角度中，張曼玉的臉部輪廓略顯不自然。（小紅書截圖）

粉絲力撐狀態大勇

面對外界的質疑，大批鐵粉隨即跳出來為女神護航。他們認為，以61歲之齡能維持現有的身段與活力，已經是常人難以企及的境界：「到了這年紀已經好美」、「氣質很好，依然是無可取代的巨星」。粉絲們紛紛強調，女明星為了上鏡而進行適度的保養絕對無可厚非，最重要的是張曼玉本人活得開心自在。無論外界如何評價，她在影壇的崇高地位依然難以動搖。

《甜蜜蜜》堪稱是香港最經典的愛情電影之一，並被美國《時代》周刊列為1997年度全球十大電影之一。（《甜蜜蜜》劇照）

張曼玉可以説是8、90年代香港電影圈的傳奇女星之一，她締造了無數經典的電影和角色。（《花樣年華》劇照）