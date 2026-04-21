王晶談《逐玉》原片外洩有感而發　揭露當年港產片被盜錄驚人內幕

由內地藝人張凌赫、田曦薇主演的內地劇《逐玉》紅爆東南亞，雖然已經大結局，但熱度不減。連導演王晶早前在其網上頻道「晶哥大講堂」中亦透露，自己也有留意這套人氣劇。他除了大讚劇中打燈和調色水平用心外，亦談到《逐玉》尾段鬧出的「原片外洩風波」令他有感而發，揭露當年港產片被盜錄的驚人內幕。

王晶表示自己也有留意人氣劇《逐玉》。（小紅書截圖）

由內地藝人張凌赫、田曦薇主演的內地劇《逐玉》紅爆東南亞。（微博@網劇逐玉）

讚《逐玉》打燈出色

王晶在影片中大讚《逐玉》的製作水準，他表示：「看了幾集，他打燈很用心，主角的面光都補得很好，在調色的時候也做了功夫。張凌赫跟田曦薇的臉，每次出來都是特別亮白一點的，這個打燈是很用心。」

王晶讚《逐玉》打燈出色。（小紅書截圖）

對於《逐玉》早前原片遭到洩露，王晶坦言也沒辦法，因為在現今的影視製作流程中，經過配音、調色，各種拷貝出去，不知道哪個階段被偷走，要追查洩露源頭極其困難。（小紅書截圖）

回想當年港產片被盜版打擊

對於《逐玉》早前原片遭到洩露，王晶坦言也沒辦法，因為在現今的影視製作流程中，或許有「內鬼」，還有就是要經過配音、調色，各種拷貝出去，不知道哪個階段被偷走，要追查洩露源頭極其困難，而此事也不禁讓他回想起當年香港電影飽受盜版問題打擊的時期。問到他當年在香港劇情被洩露，或者提供盜版有什麼後果時？王晶感嘆，當年香港法律起初未完善，直到後期改良後，才出現沒收盜錄機器、判刑坐牢甚至賠到破產的案例，「可是就是已經很晚了，香港電影已經受到無可彌補的傷害了。」

事件不禁讓王晶回想起當年香港電影飽受盜版問題打擊的時期。（小紅書截圖）

王晶稱當年的盜版問題，對港產片來說已受到無可彌補的傷害。（小紅書截圖）

戲院經理受脅迫 深夜交出拷貝

王晶憶述當年的盜版集團手法猖狂：「有的就是放個機器在戲院裡面向著熒幕拍，有的就是威脅影院的經理，每天晚上戲院關門、最後一場之後，就拿著拷貝給他們，他們給點錢他，天亮之前拿回來。」他直言，如果經理不答應，隨時會受到傷害。

王晶揭當年盜版集團手法猖狂。（小紅書截圖）

還會威脅戲院的經理，否則有機會受到傷害。（小紅書截圖）

對盜版「又愛又恨」

王晶直言自己肯定是「最大受害者」：「肯定盜得最多的是我了，我的戲最多嘛。」但他也坦言，雖然當年對盜版恨得要命，但後來就不恨了：「因為就是那些盜版碟，傳進來內地了，所以全內地都知道王晶，王晶的戲全內地的人都看過。所以後來我來內地拍戲、拍劇，我的名氣還是想香港一樣大，到今天都還是很多人知道我，就是拜那些盜版碟所賜。那你就不知道是恨它好，還是愛它好，生氣是一定生氣的，可是後來幫助了我在內地的名氣，也是算是一種彌補吧。」

王晶直言自己當年的作品被盜版商盜錄最多。（小紅書截圖）