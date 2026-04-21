滕麗名失落金像女配仍感無比光榮　網民貼十年前合照對比驚艷全網

現年50歲的滕麗名效力TVB 30年，無論是早期《陀槍師姐》系列的「陳三元」，還是近年《愛·回家之開心速遞》的「熊尚善」，都非常入屋；此外，她在《尋秦記》飾演的「善柔」同樣令觀眾印象深刻。去年，滕麗名於電影版《尋秦記》重演同一角色，不僅勾起大眾的集體回憶，她更憑此角首度入圍今屆《香港電影金像獎》「最佳女配角」。雖然最後未能得獎，但滕麗名心情未受影響，直言能參與已經感到無比光榮，她更在社交平台分享了參加金像獎當日的「變身」過程，無懼以素顏示人，極佳狀態獲網民盛讚「靚足咁多年」。

滕麗名憑電影版《尋秦記》中飾演「善柔」一角，首度入圍今屆《香港電影金像獎》「最佳女配角」。（《尋秦記》劇照）

滕麗名當晚與古天樂、宣萱和郭羨妮代表《尋秦記》出席今年金像獎。（資料圖片）

滕麗名雖然失落金像獎「最佳女配角」，但她表示能與尋秦記團隊經歷這段旅程，感到無比榮幸。（IG@sheepyjoycetang）

參與金像獎已無比光榮

金像獎結束後，滕麗名在社交平台感性發文，她寫道：「感謝各位的支持，恭喜所有的得獎者！每一個次結束都是新一頁的開始。能與尋秦記團隊經歷這段旅程，我感到無比榮幸，很快會再相見，讓我們繼續努力、綻放光芒。」

滕麗名無懼素顏示人，分享金像獎當日「變身」過程。（小紅書截圖）

雖然已經50歲，但滕麗名膚質極佳。（小紅書截圖）

分享「變身」過程 無懼素顏示人

此外，滕麗名當晚出席金像獎，無論妝容還是衣著都令人驚艷。為報答支持者，她除了撰寫感謝文，還「同場加映」分享了當日的整個「變身」過程。片中，滕麗名大方以全素顏造型示人，穿着家居睡袍，墨鏡隨意架在頭頂，看起來相當隨性。雖然年過半百，但見她膚質依然緊緻，狀態不俗。

鏡頭一轉，滕麗名已經「變身」，這個冷豔妝，非常適合她。（小紅書截圖）

這個側面「無得輸」。（小紅書截圖）

三位女星各有各靚。（小紅書截圖）

高衩裙盡顯修長美腿

隨後鏡頭一轉，完成妝髮後的滕麗名，穿上一襲黑色露背高衩絲絨長裙。她在酒店走廊自信昂首闊步，大騷白滑玉背及修長美腿，高貴優雅之餘亦不失性感，舉手投足間氣場全開。影片上載後吸引近3萬人點讚，網民紛紛留言激讚：「鵝蛋臉很美很美，以前我就覺得她臉型好看」、「阿滕，你知道你的側顏真的勁絕嗎」、「顏值真的很抗打」、「果然歲月不敗美人」、「保養秘籍交出來」。

滕麗名穿上這條高衩長裙，大騷美腿。（小紅書截圖）

氣勢十足。（小紅書截圖）

後面還要大露背。（小紅書截圖）

顏值依然抗打。（小紅書截圖）

網民翻出10年前合照對比 驚嘆「凍齡」推舉戰《浪姐》

當中更有網民貼出2016年在台灣旅行時，偶遇滕麗名的舊合照，並寫道：「16年在台灣旅遊，偶遇姐姐在錄節目，太美了，還超nice」。對比下，網民驚嘆滕麗名的樣貌「十年如一日」，前後並沒太大變化，不禁直呼一句：「凍齡了。」甚至有粉絲提議她報名參加《浪姐》，可見其受歡迎程度爆燈。

這個單眼電力十足。（小紅書截圖）