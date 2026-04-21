周家蔚晒30年前與梁家輝擁抱共舞照　11歲遇男神直呼：一生難忘

現年68歲的演技派男神梁家輝在前晚（19日）舉行的《第44屆香港電影金像獎》中，憑實力第5度問鼎影帝寶座。前港姐亞軍周家蔚昨日（20日）隨即在社交平台出帖祝賀，並公開兩張30年前二人的珍藏合照，相中留著長髮、身穿開胸白恤衫的家輝哥型爆登場，與當年只有11歲的周家蔚相擁共舞。

梁家輝第5度奪得金像獎影帝。（資料圖片/葉志明 攝）

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獲梁家蔚邀請跳舞 周家蔚：好緊張

周家蔚在帖文中感性回憶這段童年奇遇，原來當天適逢是她與上山詩鈉的生日宴，寫道：「恭喜梁家輝先生。11歲生日當年遇見。當天也是上山詩鈉家姐的生日。你知我生日，邀請我跳咗一隻舞。直到而家仲記得我好緊張。這照片一直在我鋼琴上。一生難忘，得返兩張正本珍藏。」

從分享的相片可見，當年的梁家輝留著標誌性長髮，外形極具星味。11歲的周家蔚雖然仍帶點 Baby Fat，但已看出美人胚子，被家輝哥擁著共舞時顯得十分怕羞。網民紛紛留言驚嘆家輝哥當年的顏值，更有人笑指：「他（梁家輝）最靚仔嘅時俾咗你！」

當年周家蔚只有11歲，能與梁家輝共舞一生難忘。（ig@janetchowkawai）

梁家輝長髮Look一樣咁型。（ig@janetchowkawai）

周家蔚生完兩個仔，身材依然咁fit。（ig@janetchowkawai）

周家蔚生完兩個仔，身材依然咁fit。（ig@janetchowkawai）

修讀經濟學系 助洪天明打造「洪家班」

現年42歲的周家蔚擁有多倫多大學經濟學系學歷，2006年奪得港姐亞軍及最上鏡小姐。2012年，周家藍嫁給洪金寶長子洪天明，二人育有兩子，一家曾居住於大埔比華利山的三層獨立屋；不過，洪天明近年事業重心放於內地，間中才接拍香港影視作品，經常中港兩地走，月前舉家遷到深圳居住，倆夫妻更合力經營「洪家班」品牌，推出包括茅台酒、藥貼等產品。

周家蔚早前宣布定居深圳！（截圖）

兩人同甘共苦！（截圖）

搬到腰傷！（截圖）