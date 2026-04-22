陳煒江美儀等「亞視幫」聚會　「小富婆」張文慈出錢出力發起飯局

前亞洲電視（ATV）的一眾藝員向來感情深厚，雖然電視台早已易手，但一班「老臣子」依然經常聚會。日前，張文慈（Pinky）就發揮大姐姐本色，親自出錢出力籌辦飯局，召集昔日「亞視幫」老友聚首一堂，場面壯觀。

亞視重情重義！（IG/@alicechanwai）

眾星雲集 為「黃金配角」黃文慧慶生

從陳煒分享的社交平台相片可見，當晚出席陣容鼎盛，簡直是亞視全盛時期的縮影。除了發起人張文慈外，還包括兩大視后陳煒、江美儀，以及陳啟泰、袁潔儀、劉錫賢、蔡國威、袁文傑及秦啟維等。

當晚聚會除了是敘舊，更是為資深前輩「Bonnie姐」黃文慧預祝生日。眾人準備了精緻蛋糕，現場氣氛溫馨愉快。

眾人更為「黃金配角」黃文慧慶生！（IG/@alicechanwai）

陳煒更在IG感性發文，大讚張文慈有心：

好開心嘅聚會，多謝 @pinkycheung930 又出錢又出力約今晚嘅飯局，實在好有心，仲有預祝鬼馬調皮嘅Bonnie姐生日快樂，身體健康🩷🩷🩷！

各人在事業上都有成就！（IG/@alicechanwai）

各人在事業上都有成就！（IG/@alicechanwai）

各人在事業上都有成就！（IG/@alicechanwai）

張文慈近年轉戰內地 風山水起變「小富婆」

發起人張文慈近年雖然較少在香港螢幕亮相，但在內地發展可謂風山水起。她近年長駐內地開拓直播帶貨事業，雖然曾直言身心透支一度暫別，但經過休息後，去年底已重新出發，更落戶杭州簽約新公司，並公開了自己逾2,000呎的寬敞新屋，生活品質提升不少。

張文慈（Pinky）主力直播帶貨。（微博@張文慈）

除了事業得意，張文慈投資物業亦眼光獨到。據悉她多年來在香港先後買入大埔、西貢等多個單位，今年1月中，張文慈被發現斥資近千萬購入啟德新盤，據土地註冊處資料顯示，啟德新盤「維港．灣畔」的1A座低層D室兩房單位，實用面積431平方呎，以962.4萬元售出，實用呎價22,329元，買家姓名為CHEUNG MAN CHE PINKY，預料正是張文慈本人，估計她是為了讓喪偶的父親能有一個安穩舒適的家，絕對是圈中孝順女！目前她名下房產市值估計已超過7,000萬港元，絕對是圈中的低調小富婆。今次她大手筆宴請昔日戰友，足見其大方豪爽的一面。

近年主力在內地發展。（微博@張文慈）

登台演出。（微博@張文慈）

積極直播帶貨。（微博@張文慈）

曾先後在上海、廣州、深圳、杭州定居。（影片截圖）

好多器材。（微博@張文慈）

到工廠參觀體驗。（微博@張文慈）

認真。（微博@張文慈）

張文慈為爸爸慶祝80大壽。（微博@張文慈）

張文慈為爸爸慶祝80大壽。（微博@張文慈）

去年11月張文慈透露因繼母離世，為了多多陪伴父親，她就搬回香港和爸爸一起住。（IG@pinkycheung930）

陪伴爸爸。（IG@pinkycheung930）

張文慈回港搭地鐵。（IG@pinkycheung930）

保養得宜。（影片截圖）

張文慈目前以直播帶貨為主，所以聲帶有事都唔想停工。（葉志明攝）

張文慈斥近千萬買啟德新樓

今年1月中，張文慈被發現斥資近千萬購入啟德新盤，據土地註冊處資料顯示，啟德新盤「維港．灣畔」的1A座低層D室兩房單位，實用面積431平方呎，以962.4萬元售出，實用呎價22,329元，買家姓名為CHEUNG MAN CHE PINKY，預料正是張文慈本人，估計她是為了讓喪偶的父親能有一個安穩舒適的家，絕對是圈中孝順女！

今年1月中，張文慈被發現斥資近千萬購入啟德新盤。（IG@pinkycheung930）

到江西贛州果園賣橙。（微博@張文慈）

直播賣橙。（微博@張文慈）

完全唔似年過半百。（影片截圖）

Keep得好！（IG@pinkycheung930）