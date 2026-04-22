陳煒江美儀等「亞視幫」聚會 「小富婆」張文慈出錢出力發起飯局
前亞洲電視（ATV）的一眾藝員向來感情深厚，雖然電視台早已易手，但一班「老臣子」依然經常聚會。日前，張文慈（Pinky）就發揮大姐姐本色，親自出錢出力籌辦飯局，召集昔日「亞視幫」老友聚首一堂，場面壯觀。
眾星雲集 為「黃金配角」黃文慧慶生
從陳煒分享的社交平台相片可見，當晚出席陣容鼎盛，簡直是亞視全盛時期的縮影。除了發起人張文慈外，還包括兩大視后陳煒、江美儀，以及陳啟泰、袁潔儀、劉錫賢、蔡國威、袁文傑及秦啟維等。
當晚聚會除了是敘舊，更是為資深前輩「Bonnie姐」黃文慧預祝生日。眾人準備了精緻蛋糕，現場氣氛溫馨愉快。
陳煒更在IG感性發文，大讚張文慈有心：
好開心嘅聚會，多謝 @pinkycheung930 又出錢又出力約今晚嘅飯局，實在好有心，仲有預祝鬼馬調皮嘅Bonnie姐生日快樂，身體健康🩷🩷🩷！
張文慈近年轉戰內地 風山水起變「小富婆」
發起人張文慈近年雖然較少在香港螢幕亮相，但在內地發展可謂風山水起。她近年長駐內地開拓直播帶貨事業，雖然曾直言身心透支一度暫別，但經過休息後，去年底已重新出發，更落戶杭州簽約新公司，並公開了自己逾2,000呎的寬敞新屋，生活品質提升不少。
除了事業得意，張文慈投資物業亦眼光獨到。據悉她多年來在香港先後買入大埔、西貢等多個單位，今年1月中，張文慈被發現斥資近千萬購入啟德新盤，據土地註冊處資料顯示，啟德新盤「維港．灣畔」的1A座低層D室兩房單位，實用面積431平方呎，以962.4萬元售出，實用呎價22,329元，買家姓名為CHEUNG MAN CHE PINKY，預料正是張文慈本人，估計她是為了讓喪偶的父親能有一個安穩舒適的家，絕對是圈中孝順女！目前她名下房產市值估計已超過7,000萬港元，絕對是圈中的低調小富婆。今次她大手筆宴請昔日戰友，足見其大方豪爽的一面。
張文慈斥近千萬買啟德新樓
今年1月中，張文慈被發現斥資近千萬購入啟德新盤，據土地註冊處資料顯示，啟德新盤「維港．灣畔」的1A座低層D室兩房單位，實用面積431平方呎，以962.4萬元售出，實用呎價22,329元，買家姓名為CHEUNG MAN CHE PINKY，預料正是張文慈本人，估計她是為了讓喪偶的父親能有一個安穩舒適的家，絕對是圈中孝順女！