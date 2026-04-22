羅志祥極致寵粉舉動曝光甘願來回走幾轉　一細節體現最強人格魅力

亞洲舞王羅志祥 (小豬) 於2020年因被舊愛周揚青爆抖盡揭渣男惡行，令演藝事業直插谷底，隨即消失幕前。小豬沉寂了1年多後，終於在2022年元旦日凌晨登上花蓮跨年演唱會舞台，正式宣告復出，當時直播瞬間吸引超過12萬人搶看，30分鐘的舞曲完全沒停歇，獲得一片好評，大批粉絲繼續支持偶像。羅志祥復出後人氣不減，在中港台依然有他的市場。今年更是他相隔12年重返紅館舉辦演唱會，將於6月舉行《羅志祥30th世界巡迴演唱會》香港站的演出。

羅志祥急換顆唱會海報棄粉紅色衫。(胡凱欣 攝)

小豬近日抵港為6月舉行的《羅志祥30th世界巡迴演唱會香港站》展開宣傳。(胡凱欣 攝)

甘願為粉絲來回走幾轉拿食物

日前有羅志祥的粉絲於抖音分享了一條影片，寫道：「遇到飯撒的神了！這是真飯撒」，曝光了羅志祥的極致寵粉舉動。片中影住羅志祥跟幾位粉絲在對話，問她們吃了飯沒有，由於粉絲在守候他，便告知他沒有時間吃飯。羅志祥聞言後便走到身後的宴會廳，親自分批拿出多碟美食出來，遞給他的粉絲享用，完全不介意要來來回回走幾轉，最後還拿了西瓜給粉絲，連飯後水果都安排上，可說是照顧周到，相當細心貼心又暖心。羅志祥事後看到這條影片，還親回粉絲說：「希望你們都能吃的飽玩的也開心」。一眾網民都紛紛留言大讚羅志祥親民寵粉，甚至表示：「這家夥是唯一一位被封殺還有很多粉絲喜歡的明星」。

羅志祥與粉絲對話。(抖音截圖)

羅志祥親自拿美食給粉絲。(抖音截圖)

羅志祥親自拿美食給粉絲。(抖音截圖)

羅志祥好寵粉。(抖音截圖)

羅志祥好寵粉。(抖音截圖)

羅志祥細心又貼心。(抖音截圖)