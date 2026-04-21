李家鼎爆每月5萬元供養李泳漢一家　不滿長子花圈拒落細新抱名字

資深藝人施明上月病逝，明日（23日）將於大圍寶福紀念館設靈。施明離世引發兩兄弟不和升級，81歲的李家鼎（鼎爺）不忿大仔李泳漢長期生事，忍無可忍下不惜將家醜外揚！今日（21日）鼎爺接受《娛壹》訪問時，透露大仔不讓弟婦Anges名字出現在家屬花圈，更哭訴一直以來供養長子一家五口，透露每月至少給5萬元家用：「負擔好大。」提起前妻施明更悲痛落淚，指自己當年被屈「收埋個女人」至二人無法復合，含淚說：「我一生人最愛只有一個女人，係佢……」。

李家鼎不忿大仔李泳漢長期「搞事」。（資料圖片）

不滿長子花圈拒落細新抱名字

李泳漢一直指母親施明不喜歡弟婦Anges，聲稱自己是遵從母遺願。鼎爺透露泳漢至今仍不讓Anges的名字出現在家屬花圈，指泳漢致電給他時說：「老虎蟹都唔落」，鼎爺無奈只能多做一步，做多一個花圈放在中間。而他亦有心理準備，長子會繼續生事，並會盡量克制自己保持冷靜，表示細仔泳豪知道他身體不好，叮屬全程要跟住細仔，不要跟大仔接觸有機會鬧交。他亦決定缺席解穢酒，直言連自己弟弟亦看不過眼，感到十分生氣。

李家鼎一家。

李泳漢一家。

李家鼎爆每月5萬元供養李泳漢一家

鼎爺嬲爆撕破大仔泳漢假面具，大爆近七、八年來一直供養其一家五口，每個月起碼給予5萬元以上。對於泳漢曾稱幫父親打理「鼎爺私房菜」，鼎爺直斥對方是「掛名助手」，僅做8、9個月便沒有做。對於長子不斷苛索金錢，鼎爺揚言以後會拒絕：「我只會養啲孫」，但仍擔心以後不相往來，直言好心痛，含淚問自己︰「點解會養個咁嘅仔……」他透露夜闌人靜時想起都會喊，不明白為何泳漢會變成這樣，只有自責過去與施明太縱容他。

鼎爺指大新抱：人無三尺高，肚裏三把刀

至於大新抱Connie，鼎爺心中亦有不忿，直指對方「人無三尺高，肚裏三把刀」因為呷細新抱Anges醋，所以一直搞風搞雨。而最令鼎爺傷心，仍是無法見前妻最後一面，好好向她道別，鼎爺哭著說：「當年唔知邊個x街，話我收埋個女人唔返屋企，根本無咁嘅事。」而鼎爺多年心願是想與施明復合，「我一生人最愛只有一個女人，係佢……」。反觀，鼎爺覺得細仔泳豪好生性，指他沒有監控父親，自己向來可以自由出入，父子兩人更經常在電視城飯聚，除拍戲、開麵店還有教飄移，有給家用。

鼎爺覺得細仔泳豪好生性。（ig@drift_greg）