「大金」陳曉欣奪微電影女主角銀獎　為謀生做步兵送外賣賺$156

陳曉欣（大金）是香港獨立唱作歌手、演員、slash（斜槓）戲劇/音樂劇導師，畢業於香港演藝學院戲劇學院，獲藝術學士（一級榮譽）學位。她活躍於舞台劇、音樂劇及獨立音樂創作，曾參演《飯戲攻心2》等電影，早前更獲第十三屆創+作最佳微電影女主角（初創企業組）銀獎。然而，要堅持演藝路並不容易，早前大金在社交平台分享了一段關於「做香港演員，但係要送外賣」的故事，影片中透露自己在沒有演戲機會或教班的日子，會兼職做外賣員賺取生活費，直言要追夢就要：「諗方法令自己生活、去生存！」好熱血！

陳曉欣剛獲第十三屆創+作最佳微電影女主角（初創企業組）銀獎，自言係人生第一個獎項。（IG@chandaikim）

陳曉欣係演藝學院戲劇學院碩士畢業生，主修戲劇教育。（IG@chandaikim）

陳曉欣喺電影《飯戲攻心2》飾演Mandy。（IG@chandaikim）

全素顏現身 一小時接五單送外賣

影片中，身穿便服的大金無懼素顏出鏡，一邊拍攝，一邊拿着外賣袋急步而行，穿梭大小街道外，還要行長樓梯送餐，相當辛苦。她表示趁黃雨訊號剛解除後出動，回報便最高：「一次過接咗兩張單......其實可以接五單，但作為一個兵，拎唔到咁多嘢。」

無懼素顏出鏡。（IG@chandaikim）

無懼素顏出鏡。（IG@chandaikim）

做步兵送外賣，仲要上樓梯都相當辛苦。（IG@chandaikim）

不放棄演追演藝夢：要諗方法生存！

作為一個藝術工作者，大金表示拍片目的不是想告訴年輕一輩「嘩！香港劇場就係咁樣架嘞！」，更不是想父母覺得「第二時自己個自己個女要去送外賣養活自己」，大金道出真正想表達的要點：「我覺得完全唔係咁樣！錯咗個重點！係有冇一個恒心，喺香港度搞藝術，又或者做一啲你好想做嘅嘢，當你講到你自己嘅夢想，係幾咁偉大幾咁遙遠嘅時候，你係咪喺度實行緊你嘅夢想呢？你做過啲乜嘢去面對你自己嘅夢想，或者為你自己嘅夢想進發，我估呢個係一個重點，咁所以當你冇一個穩定嘅收入，又或者你唔每一日都keep住有演出嘅時候，你就要諗方法去令自己生活、去生存啦！」

送外賣一小時收入$156.14

她提到落雨時外賣需求大，只要勤力一點，時薪有機會達150元。最終她展示當日成果，一小時收入為$156.14，四捨五入尾數不足兩毫，但她仍感滿足：「唔錯唔錯，聽日繼續努力，哈哈！」

做演員收入不穩，要謀生就要乜都做，包括送外賣。（IG@chandaikim）

一小時賺$156.14，唔錯唔錯。（IG@chandaikim）

+ 1

送外賣不感羞恥

大金隨後在帖文補充，自疫情畢業以來一直有斷斷續續送外賣，從不覺得這是一件羞恥的事，反而認為演員本身就很貼地。她透露8月將籌辦一場青少年音樂劇，寫着：「可能你會覺得係Marketing，但我係真心的，因為要搞一個演出，並唔係咁容易，台前幕後係有好多人要養。」

大金透露八月將籌辦一場青少年音樂劇。（IG@chandaikim）

大金曾拍台灣電影《我在這裡等你》，與劉俊謙合照。（IG@chandaikim）

大金廣東話單曲 《金斧頭》。（IG@chandaikim）

《雄獅少年》音樂劇。 （IG@chandaikim）

陳曉欣晒求婚戒指。（IG@chandaikim）

陳曉欣獲初戀男友雪地求婚。（IG@chandaikim）

點擊睇更多陳曉欣的成長片段：