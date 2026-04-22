施明設靈｜黃夏蕙透露李泳漢李泳豪靈堂內情況：好和善氣氛好好

李家鼎（鼎爺）前妻施明的喪禮將於今日（4月22日）於大圍寶福紀念館設靈，翌日大殮儀式結束後，靈柩隨即奉移富山火化場火化。施明生前好友黃夏蕙亦有到靈堂致祭。黃夏蕙接受訪問時表示在李泳漢李泳豪兩兄弟小時候已認識他們：「佢哋兩兄弟感情好好，好乖，依家都好好，喺靈堂見到佢哋都和善，氣氛好好。我好錫佢哋，頭先都有攬住佢哋嚟錫。」黃夏蕙表示不知道他們一家的是非，她與施明份屬好友，但與施明並不會講家事。她大讚施明說：「佢係個好好嘅媽咪，好盡責照顧屋企同兩個仔仔，咁多年都無怨言。」

施明生前好友黃夏蕙到靈堂致祭。（葉志明攝）

施明生前好友黃夏蕙到靈堂致祭。（葉志明攝）

施明生前好友黃夏蕙到靈堂致祭。（葉志明攝）

黃夏蕙表示不知道施明的家事，問到知否施明同兩個新抱相處怎樣？黃夏蕙說：「佢哋關係好好。（話佢唔鍾意細新抱？）我從來唔知呢啲事。（佢有無提過財產分配？）無提呢啲，施明佢都無諗過自己咁早過身，嗰時大家相處得好好。（會唔會做中間人勸下兩兄弟？）我叫咗佢哋乖乖哋，佢哋都應承我唔再麻煩人。我都有叫鼎爺節哀，佢瘦咗老咗無咁精明，有安慰下佢。」她透露和施明以往都會互相幫忙，施明入院後她未有去探望。黃夏蕙說：「佢唔畀我探，無話我知佢病咗入院，佢好低調，唔畀人知佢啲嘢，我都無打電話畀佢，無事唔會特登打電話，對上一次係演唱會見。（有報道話鼎爺被李泳豪監控？）我覺得唔會監控，一個人點會畀人監控到，以我所知唔會。我有叫佢哋兩兄弟唔好亂嚟，有咩事搵我同你哋搞。」她又謂未有瞻仰遺容，明天會再來送別施明最後一程。