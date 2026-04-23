施明設靈｜表弟黃宇瀚低調現身送別　承認曾與爸爸黃霑關係疏離

資深藝人施明昨日（22日）於大圍的寶福紀念館設靈，因家族間的矛盾而引起不少的討論，一度成為大家茶餘飯後的話題。施明與前夫李家鼎所生的長子李泳漢，與胞弟李泳豪及老婆林妤謙（Agnes）之間的不和成為了大家焦點。據悉，有林妤謙署名的花圈竟被棄置於靈堂後樓梯，而她本人現身時亦遭拒之門外，最終只能在靈堂外向已故的奶奶致以哀思。儘管風波不斷，靈堂內外仍有不少親友前來悼念，包括已故著名文化人黃霑與華娃的長子黃宇瀚。黃宇瀚低調現身送別表姐施明，但並未接受現場的媒體採訪，在短暫停留後便匆匆離開。

施明的喪禮將於昨日（4月22日）於大圍寶福紀念館設靈。（葉志明攝）

後樓梯驚現李家鼎李泳豪贈花牌！

已故著名文化人黃霑與華娃的長子黃宇瀚亦有送別表姐。(葉志明 攝)

黃宇瀚低調生活

黃宇瀚雖為文化界名人的後代，但他一直過著低調的生活。距其最近一次接受公開訪問已是兩年前，當時他參與了TVB特備節目《一代鬼才黃霑》。在節目中，他曾坦言，童年時因父母的離異對爸爸懷有怨懟，加上自小外界對他稱為「霑仔」，以及活在爸爸巨大光環下所帶來的壓力，曾一度抗拒承認自己的身份。然而，隨著歲月流逝，他逐漸釋懷，學會欣然接受這份源於父親的特殊背景。

黃宇瀚低調生活，因父母的離異對爸爸懷有怨懟。(葉志明 攝)

黃宇瀚繼承了黃霑的聰敏與才華

作為「鬼才」黃霑的長子，黃宇瀚從爸爸身上繼承了聰敏與才華，但他選擇了一條截然不同的道路。完成喇沙書院的初中課程後，他便遠赴海外深造。90年代中期，他抓住回流機遇投身香港廣告業，迅速成為數碼營銷領域的先驅之一。隨後，他更創辦KOL公司，簽約YouTuber進行產品推廣。他還曾赴上海短暫發展，回港後加入Next Mobile，繼續深入數碼媒體相關領域。

黃宇瀚沒有成為藝人，反而投身廣告業。(葉志明 攝)

在家庭關係上，黃宇瀚雖曾因幼年家庭變故與爸爸漸行漸遠，但隨著他回港定居後，父子間的裂痕逐漸修復。他們甚至有過共同居住的時光，而這段亦師亦友的關係也令黃宇瀚更加珍惜爸爸的教誨。他形容黃霑是一個「心地善良且慷慨的人」。如今，他亦希望將這份家庭價值傳承下去，計劃在女兒對爺爺黃霑及其文化影響有更深認識後，再安排她出國深造。

黃霑長子黃宇瀚稱希望大眾會記得父親開懷親切的笑聲，又說：「想佢繼續喺度」、「好掛住佢。」（歐嘉樂攝）