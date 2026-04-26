周嘉洛拒收粉絲禮物　暖心舉動曝光獲讚高情商：有當年劉德華影子

TVB當紅小生周嘉洛，最近在新劇《正義女神》中成功搣甩「金城安」的廢青影子，飾演個性冷靜、聰明、內斂，且充滿野心的「鄭官」，給人耳目一新的感覺，不少女觀眾大讚他原來不但皮膚好，穿起西裝更是帥氣逼人，成功圈粉，還助他打開內地知名度。近日有女網民野生捕獲周嘉洛，期間想向他送上禮物卻遭禮貌婉拒，但過程中，卻展示了周嘉洛轉數快、情商高一面。

周嘉洛憑處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演金城安一角奪得「最佳男配角」，得獎時入行僅4年。（資料圖片/梁碧玲攝）

其後周嘉洛再憑《痞子殿下》紀威一角奪得「最受歡迎電視男角色」，是該獎項最年輕的得主。（TVB視頻截圖）

由於周嘉洛之前頻頻在劇集赤裸騷肌，網民講笑指他是新一代「裸星」（劇集截圖）

周嘉洛近年狂操肌。（IG@kalok_）

堅持不收禮物

近日有網民在社交平台分享野生捕獲周嘉洛的片段，並寫道：「本來想送個藍莓他吃，不要，其實好客氣，本來想簽名，臨時去，手上剛好買了水果。」片中所見，當日嘉洛身穿一件黑色簡約短袖Tee，背著墨綠色背包，全身陽光大男孩打扮。當該名女粉絲上前遞出一樽新鮮藍莓時，周嘉洛第一反應顯得吃驚。

周嘉洛在劇集《正義女神》飾演的「鄭官」一角，成功搣甩「金城安」的廢青影子。（《正義女神》截圖）

給人耳目一新的感覺。（IG@kalok_）

新形象吸納不少女粉絲。（IG@kalok_）

麒麟臂迫爆袖口成焦點

之後得知粉絲所送給他的健康水果，周嘉洛笑著禮貌地搖手拒絕，回覆說：「唔好了，你留畀自己食，食多啲，呢個好呀，抗炎呀呢個！」 並不斷豎起大拇指表示感謝。除了嘉洛的暖心舉動外，不少網民將焦點放在他的身型上。片中嘉洛的二頭肌相當結實，迫爆袖口，博主也不禁驚嘆一句：「嘩！你個手瓜好勁喎！」嘉洛聽後謙虛回應：「還可以啦，妳睇下張振朗仲勁。」最後，嘉洛亦大方與該名女粉絲合照，相中的他貫徹一向親民笑容，絲毫沒有明星架子。

周嘉洛日前被野生捕獲。（小紅書截圖）

周嘉洛婉拒粉絲送的禮物。（小紅書截圖）

周嘉洛叫粉絲留回給自己吃。（小紅書截圖）

網民激讚前途無量

網民紛紛在影片下留言，大讚周嘉洛：「我覺得佢前途無量」、「性格又好又靚仔」、「素顏都帥」。有不少網民則對其外貌和身形讚不絕口，直言：「他的嘴唇看着很好親的樣子」、「好靚皮膚」、「皮膚好拍戲越來越好」、「真的精壯的」。甚至有網民表示從周嘉洛身上看到劉德華影子，「覺得佢有當年劉華的影子，有實力，又勤勉，長輩晚輩都中意佢，可惜真係生不逢時，不在港片最黃金的時代。」可見他甚有觀眾緣。

周嘉洛多次感謝粉絲心意。（小紅書截圖）

周嘉洛意外展示了他的「麒麟臂」。（小紅書截圖）

手瓜起𦟌，迫爆袖口。（小紅書截圖）