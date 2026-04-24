重案解密｜張文慈遭張國強用保鮮膜封頭險窒息：拍到面目全非

陸劇《重案解密》又名《Case X Decoded》，改編自香港真實奇案。梁家樹擔任總監製、德修擔任監製、蔡晶盛執導，鄧特希編劇，由苗僑偉、岑麗香、周家怡領銜主演的一套以懸疑犯罪為題材的電視劇，近日正在網上熱播。本劇改編自香港過去15年間多宗轟動一時的真實奇案，以單元劇形式呈現，講述警探團隊追查懸案、揭露真相的過程，全劇共12集。

《重案解密》正在熱播。

現場直擊：層層纏繞完全密封

懸疑劇《重案解密》自開播以來熱度持續攀升， 其中由張國強、張文慈聯手呈現的「教授殺妻案」單元，因一場極度逼真的保鮮膜封屍戲份引發全網熱議。近日，劇組於社交平台曝光了一系列幕後花絮，揭露了這場戲的幕後艱辛。在曝光的畫面中，飾演患有嚴重躁鬱症妻子的張文慈躺在地上，飾演丈夫的張國強為了劇情效果，需要將保鮮膜從她的腳底開始，一層一層地往上纏繞，直至頭部。花絮影片記錄下了令人窒息的過程，可以見到隨著保鮮膜逐層包裹，張文慈的整個頭部被完全密封。鏡頭捕捉到她在極度缺氧的狀態下堅持演出，直到導演喊停，工作人員才迅速衝上前幫忙拆解。據悉，為了呈現最完美的視覺效果，這場極度消耗體力的戲份還進行了多次補拍，張文慈當時更是被拍到已經被勒到面目全非，專業態度令人敬佩。

張國強用保鮮膜封住張文慈的頭。(抖音截圖)

張國強用保鮮膜封住張文慈的頭。(抖音截圖)

張文慈幾乎窒息。(抖音截圖)

錫住拍都辛苦

事後，張文慈也有在IG發文分享感受，坦言：「我已經很久沒演這樣的角色了，過下戲癮爽呀！」她順道宣傳一下指該劇已在優酷上線，並預告「TVB應該也快播了」。早前張文慈曾接受訪問回憶這場「保鮮膜」戲，她仍心有餘悸並透露，雖然戲裡戲外搭檔張國強和劇組成員都非常擔心她的安全，大家已經錫住她來拍，但由於需要表現窒息和掙扎的真實感，整個過程依然相當難受。儘管如此，她依然大讚這次合作經歷，表示與台前幕後都配合得十分開心。張文慈又透露這次拍攝有一個小小的遺憾，就是自己一直很期待與苗僑偉（三哥）合作，好不容易等到了《重案解密》，結果因為她在劇中大部分時間都是扮演「屍體」或是處於遇害狀態，與飾演警察的苗僑偉同場卻沒交流。

需要補拍。(抖音截圖)

已經面目全非。(抖音截圖)

張文慈好敬業。(抖音截圖)