「大小姐」林淑敏熱心助搵工感動網民　私下人品曝光獲讚善心爆發

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》深受觀眾歡迎，當中飾演「大小姐」龍力蓮的林淑敏憑藉野蠻火爆的形象深入民心。雖然劇中性格潑辣霸道，但現實中的林淑敏卻非常暖心兼冇架子。昨日（22日）有網民在社交平台發文，透露獲林淑敏熱心幫忙介紹工作，引來網民熱議。

林淑敏憑在《愛·回家之開心速遞》中飾演「大小姐」龍力蓮而深受觀眾歡迎。（IG圖片）

雖然劇中性格潑辣霸道，但現實中的林淑敏卻非常暖心兼冇架子。（IG圖片）

林淑敏熱心助網民搵工

網民在Threads上發文，以「唔係所有藝人都係偽人，藝人都有善心人」為題，透露大約在一年多前曾向林淑敏提過想找工作，沒想到時隔一年，林淑敏依然將此事記在心上。網民分享與林淑敏的對話截圖，可見林淑敏主動聯絡對方問「你識唔識日文」、「有朋友日文公司啱啱走咗marketing，我諗起你啫」。雖然發文者引不懂日本而婉拒林淑敏好意，但對林淑敏的好意大為感動，更在文中大讚林淑敏：「抵你咁受歡迎嘅」。

網民發文感謝林淑敏熱心助搵工，一句話記足1年令網民非常感動。（threads/@natchu6287）

網民大讚林淑敏人美心善冇架子

有大批網民看到帖文後，都大讚林淑敏私下人美心善冇架子，更有人分享過去跟林淑敏接觸過的經歷：「真人非常之Nice，一啲架子都冇」、「以前因工作關係成日會接觸到藝人，大小姐係咁多位最nice最溫柔的」、「真人又靚又溫柔又得體心地又好」、「佢真人係好溫柔🫶🏻」、「佢對臨時演員都非常好人，我就係曾經俾佢關心過💓」、「大小姐真人勁nice同好斯文。會好上心去幫人❤️❤️」、「佢真係好好，曾經我同佢係同路人，佢仲話黎醫院探我，不過嗰陣真係太虛弱連講嘢既力都冇」。