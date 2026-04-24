吳雨霏久未露面被網民偶遇輕露纖腰　素顏狀態極佳在人群中發光

前女團Cookies成員吳雨霏 (Kary) 於2015年與初戀男友，有網球王子之稱的洪立熙 (Brian) 在美國註冊結婚，婚後兩人育有一子兩女，四年抱三組成五口之家，一家人生活非常幸福。而成為了人妻兼人母的吳雨霏主力照顧家庭，專心相夫教子的她已淡出了幕前演出，鮮有公開現身。不過她間中也會於IG同大家更新近況，分享日常點滴。吳雨霏去年曾與Cookies成員現身鄧麗欣演唱會，又為鄭秀文澳門騷擔任嘉賓，狀態Fit爆，令她的一眾粉絲以及網民更加期望她可以開個人演唱會。

日前Cookies其中七位成員，在鄧麗欣演唱會上合體，成為全港熱話！（資料圖片/葉志明攝）

Cookies缺二，有啲遺憾。（資料圖片）

日前有網民在社交平台分享於香港街頭偶遇吳雨霏的合照，以「我已經幫你們轉達了讓她快點開演唱會」為標題，發文寫道：「此刻還在興奮中 偶遇到了從我的耳機走出來的人！真人真的太美啦 狀態巨好！距離20米我一眼就認出了 今天特地化了妝覺得一定會偶遇到明星 沒想到直接讓我遇到了喜歡的Kary 拍完照還很nice的和我byebye 真的好像朋友一樣 最後我和她說了大家都在等你開演唱會呢 你肯定也知道的 她聽完就笑了 今天是幸運的一天」。從相片可見，Kary當日打扮casual得來不失時尚感、還輕露小蠻腰，素顏示人的她氣色極佳。網民紛紛留言大讚：「她這素顏狀態絕了」博主即回覆說：「在人群裡面發光」。不少網民又再度呼籲吳雨霏盡快舉行演唱會，讓大家可以重溫她的live演出。