陳凱琳狂食仍保極致蛇腰！自爆曾盲目跟風減肥 靠1招雙倍消脂

作為三子之母的陳凱琳（Grace），生完小朋友後，身型依然Fit到漏油，那條蛇腰與馬甲線簡直羨煞旁人！有留意Grace的粉絲都會發現，她最近化身成「星級Foodie」，經常四出覓食，甜品、大餐樣樣齊，瘋狂飲飲食食卻依然零贅肉。不少網民都好奇，究竟Grace是不是擁有「食極唔肥」體質？早前她大方公開身型管理秘密，更大爆曾盲目「跟風減肥」終得不償失。



作為三子之母的陳凱琳（Grace），生完小朋友後，身型依然Fit到漏油。

親證盲目跟風減肥不可行

減肥是女人的終身事業，網上經常流傳各種千奇百怪的瘦身偏方。Grace坦言，對於近年流行的「AI營養師餐單」、「飲油減脂法」等另類減肥法，感覺被人追捧效果誇張。她指過去香港流行「骨感瘦」，自言也曾盲目跟風，以極端方法節食，甚至着膠衫「焗汗」跑步減肥。結果不但過程痛苦，一旦回復正常飲食時，體重反彈得更快，而且面色變差、腸胃變差。經歷這些「冤枉路」後，Grace指自己明白到減肥絕對不能靠捱餓，維持腸道健康和新陳代謝才是長遠之計。因此，她現在更崇尚以健康方法維持體態。

最近化身Foodie的Grace經常在社交平台大曬美食，坦言絕不會為了減肥而放棄食的樂趣。

Grace親身實測！新升級「瘦身排毒益生菌」效果2X UP

要做到「食住瘦」，Grace的私藏法寶就是她代言多年的歐洲醫學級品牌ProVen「Slimfit Plus益生菌瘦身排毒配方（全新升級）」。ProVen品牌的舊版Slimfit一直口碑極佳，是市面上少數擁有歐洲最大型雙盲臨床測試證實的配方，證實用家無需節食或額外運動量，體重、腰圍及臀圍均能下降。而今次推出的「全新升級版」，更令Grace大讚效果極度明顯，修身效果足足有2倍提升！

放棄極端減肥法後，Grace選擇以醫學級益生菌維持腸道健康，輕鬆做到「食住瘦」，纖腰線條甚至比以前更明顯！

拆解4大升級成分 阻隔吸收、24小時自動消脂

究竟升級版加了甚麼神級成分，令消脂力Double Up？

1. 阻熱量： Lab4®益生菌+專利胚芽乳酸桿菌

升級版保留了靈魂核心 — Lab4® 益生菌複合配方，當中包含針對體重管理的「專利胚芽乳酸桿菌」，具有獨特的膽鹽水解酶活性，能有效抑制脂肪消化及吸收，直接Block走致肥元凶。

2. 控制食慾：AKK殺脂益生菌+鼠李糖乳桿菌LGG

每次食大餐都控制不到自己？升級版將活菌量提升至530億，特別加入AKK殺脂瘦身益生菌及LGG，能促進GLP™瘦身因子生成，減少因情緒引起的過度進食行為，增加飽肚感。等於幫身體開啟「24小時自動消脂」模式，真正做到控食慾、阻熱量！

3. 激發燃脂：升級版大亮點 加入「意大利血橙精華」

血橙因特殊的土壤和氣候條件，產生高濃度活性成分。臨床實證具備顯著的脂肪抑制效果，能調節脂質代謝，減少內臟脂肪合成，並促進頑固脂肪分解，有效降體重、體脂肪及縮減腰圍。

ProVen Slimfit Plus升級版不但提升至530億活菌，更加入意大利血橙及AKK殺脂菌，無須節食也能輕鬆減吋。

英國MHRA安管局認證 醫學級安全無副作用

坊間減肥產品隨時含有害西藥成分，令人心跳加速兼手震。ProVen作為歐洲唯一達到醫學級水平的益生菌製造商，產品榮獲英國MHRA安管局認證，絕無西藥成分及副作用。產品採用專利TriPhase & StabilityMax處理技術，確保益生菌到達腸道時依然保持極高活性，而且開封後無須冷藏，更採用植物性膠囊，容易消化吸收。Grace坦言，對於要照顧家庭的媽媽來說，食得安全、有效才是最重要。

限時優惠！入手Grace同款「無痛瘦身」神器

想學Grace做個開懷大嚼的Foodie同時擁有漏斗纖腰？現在就是入貨的最佳時機！由4月24日至5月7日，於萬寧Mannings及3ChemBio門市／網店選購ProVen益生菌，可享全線買3送1限時優惠， Slimfit Plus瘦身排毒配方（全新升級）折實平均每盒$276，原價$368。

立即入手：https://bit.ly/4cHYhKg

了解更多：https://www.proven.com.hk/

別再盲目跟風虐待自己，立即把握機會，用科學實證的醫學級益生菌，輕鬆「食住瘦」啦！

（資料由客戶提供）