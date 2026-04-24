鄭嘉穎昔日訪談出土　揭童年孤獨缺家庭溫暖：夜晚就係對住電視過

現年56歲的鄭嘉穎歌手身分出道，但發展平平，之後轉戰電視圈，憑電視劇《天幕下的戀人》首奪「最佳男主角」，雖然攞獎後曾受到外界質疑，但鄭嘉穎用作品說話，五年後再憑《怒火街頭》奪「視帝」，演技獲得肯定。雖然先後與王馨平拍拖，及跟周麗淇、佘詩曼傳緋聞，但鄭嘉穎最終被細自己22歲的港姐冠軍陳凱琳收復，兩人婚後隨後極速誕下三位顏值爆燈公子，昔日的cool man瞬間變住家男。最近陳凱琳參加《浪姐7》，人氣急升，就連鄭嘉穎昔日的《志雲飯局》訪問片都被翻出，揭露他的孤獨童年，難怪網民說：「所以他現在很重視家人，經常陪伴自己孩子。」

陳凱琳與太太陳凱琳以及三個仔仔，一家五口甜蜜幸福。（IG@ghlchan）

鄭嘉穎早前回內地出席活動時，人氣依然爆燈。（胡凱欣 攝）

陳凱琳最近參與《浪姐7》，連老公鄭嘉穎昔日的訪問片也被翻出。（IG@ghlchan）

首奪視帝曾受質疑：更加努力證明俾人睇

當年鄭嘉穎憑《天幕下的戀人》奪得視帝，隨即引來外界不少批評，甚至質疑他是「TVB親生仔」才「內定」獲獎。對此，鄭嘉穎在訪問中展現出成熟的一面，表示拿獎後心情矛盾，既開心也要接受別人批評：「老實講，我攞咗個獎我就唔會攞返出嚟㗎喇！但你要接受人哋嘅意見，如果人哋覺得你做得唔夠好嘅，我覺得你就要更加俾心機，爭氣啲。更加努力證明俾人睇，你係實至名歸攞呢個獎。」

鄭嘉穎當年憑《天幕下的戀人》首奪視帝。（TVB視頻截圖）

鄭嘉穎當年攞視帝被質疑因為是TVB「親生仔」，他及後在《志雲飯局》訪問上，表示拿獎後心情矛盾，既開心也要接受別人批評。（《志雲飯局》節目截圖）

童年缺乏父母陪伴

其後，鄭嘉穎談到自己的童年，他透露自己在美國出世，香港長大，童年雖然生活尚算愉快，只不過屋企「唔係成日有人喺度」，小時候主要是由一名叫「阿玲姐」的阿姨照顧，把他帶大。鄭嘉穎憶述：「我媽咪做護士，成日要開夜，返唔到屋企過夜，所以某程度上都幾無王管；我爸爸就做生意，後期都成日唔喺香港。」

鄭嘉穎在節目中罕有談及童年。（《志雲飯局》節目截圖）

鄭嘉穎童年缺乏家人陪伴。（《志雲飯局》節目截圖）

與胞姐關係：唔係十分之 Close

除了與父母見面機會少，鄭嘉穎與胞姐的關係亦顯得頗為疏離。他透露在他五、六歲時，姐姐已被送到親戚家居住，「如果同一般兄弟姊妹嚟講，我覺得我哋唔算係十分之Close。某程度上亦都唔係好多人同我傾偈。」在缺乏家人陪伴的日子裡，鄭嘉穎養成了一個人的生活習慣。他表示：「每日放學就有補習老師嚟督促我做功課，做完功課佢就走。即係夜晚就係一個人對住部電視過，習慣咗一個人生活。」

鄭嘉穎說小時候父母各有各忙，他由一位「玲姐」湊大。（《志雲飯局》節目截圖）

他稱小時候一到夜晚，就是自己對住部電視過。（《志雲飯局》節目截圖）

鄭嘉穎小學就讀番禺會所華仁小學，中學則在香港華仁書院，中間有兩年時間，大概6年班的時候去了美國，「我阿媽就掉咗我過去舅父度先，嗰時原本係諗住移民，跟住我家姐又去咗美國，不過大家又去咗唔同地方，我家姐去咗洛杉磯，我就去咗三藩市。」但最後母親改變了主意決定留港，鄭嘉穎亦隨之返回香港生活。

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

網民看完視頻後紛紛留言：「不愉快的童年！聊起來也不太開心的眼神」、「所以他很內向」、「所以他現在很重視家人，經常陪伴自己孩子」、「他很內向其實，可能就是源於原生家庭」、「他和陳凱琳結婚好合適，女方就是很陽光很有愛」；同時，也有不少網民大讚鄭嘉穎顏值，是零加工男神：「真的帥，所以現在看到好多人說他老婆太美了，娶到他老婆是他賺大了也不以為意，因為就顏值來說還是覺得他比老婆強多了，從臉型、五官比例協調性來說」、「那個年代的條件也是個富二代了，雖然沒有老婆家那麼富有，但也不差、關鍵人還那麼帥」、「鄭生就是大帥哥啊，而且一直帥到八爺時期」。