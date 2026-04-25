林漪娸慶祝67歲生日狀態極佳　練氣功逾20年保養凍齡傳可隔空療傷

入行40年、有「處境劇女王」之稱的林漪娸近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中「Madam Ceci」一角而深入民心，日前她迎來67歲生日，鍾慧冰在社交平台曬出為她慶生的照片，並寫道：「我親愛的氣功大師漪娸小師妹，祝生日大快樂😘」相中所見，林漪娸搭着鍾慧冰膊頭，笑容燦爛，皮膚依然白滑緊緻，狀態極佳！

林漪娸憑TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》中飾演離婚界KOL「Madam Ceci」而大受歡迎。（劇集截圖）

林漪娸飾演「朗拿度夫人」。（劇集截圖）

鍾慧冰為林漪娸慶祝生日。（IG@waibingchung_maria）

林漪娸曾接受鍾慧冰訪問。（YouTube影片截圖）

林漪娸入行40年！（YouTube影片截圖）

林漪娸獲封「御用貴婦」

林漪娸在1980年參選港姐入行，曾拍過《壹號皇庭》系列、《刑事偵緝檔案》及《真情》等無數TVB劇集，因氣質出眾專演有錢人，獲封「御用貴婦」。近年林漪娸憑處境喜劇《愛·回家之開心速遞》中飾演離婚界KOL「Madam Ceci」而大受歡迎，除了演技備受肯定之外，林漪娸的保養功力亦同樣令人驚嘆。

林漪娸1980年參選港姐入行。（TVB影片截圖）

參演過不少劇集。（影片截圖）

多年來keep住招牌短髮。（影片截圖）

演技備受肯定。（影片截圖）

林漪娸練氣功逾20年傳可隔空療傷

其實林漪娸曾分享保養秘訣，除了做運動之外，還有練氣功，她自爆已學習氣功逾20年，更曾跟郭鋒已故太太歐陽佩珊學氣功：「氣功好大幫助，都做咗廿幾年啦，如果得閒就會練嘅，最好日日都練。時間唔定，一時長啲，一時短啲。」現時是一名「氣功治療師」，據說她的氣功已經可以做到隔空為人療傷，但就遭到網民質疑，對此，林漪娸曾在接受《香港01》訪問時表示：「大部份嘅病都可以逆轉到，效果係好好。同埋我想講氣功治療係好科學化，只係啲人唔夠認識。（網民質疑呃神騙鬼？）咁我覺得我又唔需要太過介意，我又唔係同啲網民做，因為佢哋唔認識，佢哋唔了解，佢哋唔信係正常。畀我開頭我都唔信啦，係因為你冇接觸過嘛，例如接觸過嘅朋友，亦幫助過嘅朋友佢哋自己咪知囉，變咗我唔需要迫人哋一定要信，亦唔需要同佢拗，拗係冇用嘅，呢個係一個緣份囉。」

林漪娸食極唔肥！

Keep得極好！（葉志明攝）

林漪娸嫁前警司老公拒生B

林漪娸出身富裕，父親做成衣生意，她在英國讀完書後回流選港姐，未移民加拿大前曾住3,000多呎的大埔康樂園。林漪娸與前高級警司譚德榮在1999年結婚，她曾表示最欣賞老公心地好又成熟穩重，兩人一開始已協議不生育，決定一世過甜蜜二人世界生活。

林漪娸熱愛打golf！（小紅書圖片）