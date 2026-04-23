羅家英80歲連演五場戲更宣布將參選八和主席　阿姐汪明荃落力支持

羅家英（家英哥）為慶祝2026年踏入八十歲，將於2026年5月21-25日（星期四至星期一），假西九戲曲中心大劇院舉行《羅家英八十光影醉藝壇》，連演五日五場，粵劇劇目包括：21日（夜場）《曹操與楊修》、22日（夜場）《糟糠情》、23日晚（夜場）《夢斷香銷四十年》、24日（日場）《佘太君掛帥》及25日（日場）《荊釵記》等等。五個劇目，將夥拍不同對手，是難得一次的粵劇演出，絕對不容錯過。



羅家英（家英哥）為慶祝2026年踏入八十歲，將連演五日五場粵劇。（官方提供圖片）

羅家英慶祝八十歲生辰舉行《羅家英八十光影醉藝壇》

家英哥今日（4月23日）與汪明荃、尹飛燕、莊婉仙、呂洪廣、溫玉瑜、李沛妍、林芯菱等等，於西九戲曲中心香港友好協進會演講廳舉行記者會交代演出詳情。家英哥表示80歲生日，但入行已不經不覺70年，「我80歲，都幾難得嘅一個日子，想趁住80歲生日，做返啲對社會有用有益嘅事，喺呢個粵劇界做咗70幾年，我係7、8歲喺茶果嶺登台做『堂旦』，咁樣踏上舞台，轉下眼到依家70年個年頭啦！趁住70年就喺舞台上再做一啲演出畀大家睇。」

家英哥4月23日與一眾好友於西九戲曲中心香港友好協進會演講廳舉行記者會。（官方提供圖片）

為紀念尤聲普揀選演《佘太君掛帥》反串演佘太君

《羅家英八十光影醉藝壇》選演五個戲寶，家英哥表示全部都是好戲，「如果唔係好戲，我都唔會演。」當中揀選《佘太君掛帥》一劇因為紀念好友尤聲普，劇中會反串「佘太君」一角，「同佢做咗40幾年師兄弟，我做每套戲都會有佢份，佢開嘅新戲一定會搵我做，我同佢、李奇峰三個人經常合作，一齊排戲、食飯、談戲劇，我哋三對夫妻都會一齊飲茶，依家佢哋兩個都走咗，我哋傾偈係將1950年以後嘅香港粵劇嘅歷史講出嚟，普哥會將自己做小角色時嘅事講畀我聽，佢仲會話『你記住佢，唔係以後冇人知㗎！』但係，普哥對唔住，我真係唔記得咗，所以呢套劇係懷念普哥。」

家英哥說揀選《佘太君掛帥》一劇是為了紀念好友尤聲普。（官方提供圖片）

汪明荃拍檔演《荊釵記》落力支持老公選八和主席

《曹操與楊修》是家英哥與尹飛燕（燕姐）開山之作，今次在《羅家英八十光影醉藝壇》中兩人會再度合作，燕姐謂回顧跟家英哥合作已數十個年頭，「我初出道到成為正印花旦，一直都有不少機會同家英哥合作，家英哥能夠演出到80歲真係好難得，隨住年齡增長同人生閱歷豐富，演文戲會比後生時更加出色，相信今次演出一定會好精彩。」

尹飛燕（燕姐）跟家英哥合作已數十個年頭，今次在《羅家英八十光影醉藝壇》中兩人會再度合作。（官方提供圖片）

阿姐汪明荃將跟家英哥合演《荊釵記》，阿姐表示今次演出有一定難度，「雖然呢套戲以唱功為主，對我嚟講有啲吃力，但依然希望可以展現最好嘅演出，家英哥喺同一行業工作70年，係非常唔簡單，並祝願佢喺80歲時能保持最佳精神同體力，好好照顧身體。」

阿姐汪明荃將跟家英哥合演《荊釵記》，阿姐表示雖然今次演出有一定難度但她一定落力表演。（官方提供圖片）

記者會上家英哥再提到參與八和會館競選的目的，「八和唔單止係一個會館，佢係我哋嘅根，係守護粵劇呢團火一百六十幾年嘅燈塔。我喺呢個舞台行咗七十年，見證過粵劇嘅黃金時代，亦深知今日經營之不易。我明白大家對生計嘅擔憂，亦理解年輕一輩前途嘅迷茫。如果我當選，我嘅核心工作將圍繞三個『心』。」 家英哥又表示：「主席呢份工，係一份責任，更係一份服務。我渴望用我餘下嘅精力，回饋呢個養育我一生嘅行業。我唔係要帶領大家，而係要同大家『齊心協力』，一齊行。」

汪明荃稱力撐老公羅家英選八和主席。（官方提供圖片）

家英哥八和會館競選政綱如下：

守護初心（深耕傳承）：「我哋唔單止要教戲，更要教人。我會推動更具系統化嘅師徒傳承許劃，爭取資源讓新秀有更多『踏台板』嘅機會，令粵劇火種不滅，代代相傳。」

凝聚同心（凝聚團魂）：「同業嘅福祉係我嘅重中之重。我會積極同政府、社會各界爭取，優化演出場地申請流程，爭取更多演出機會。讓每一位梨團子弟都能夠有更好嘅平台，更多機會，亦希望同政府申請到一處地方興建骨灰龕讓我哋已離世嘅同業前輩有一個安息之地。」

展現雄心（開拓空間）：「守正之餘，必須創新。我會利用我嘅經驗同網絡，加強與大灣區及海外嘅藝術交流，並購買一個新嘅會址，改善工作人員在舒適的地方，令工作更加舒心，更為香港粵劇開拓更廣濶嘅演出版圖，讓粵劇藝術融入現代生活，吸引更多年輕觀眾。」

《羅家英八十光影醉藝壇》

主辦機構：卓欣發展有限公司

協辦機構：纓華粵劇團

舉行日期：2026年5月21-25日（星期四至星期一）

舉行地點：西九戲曲中心大劇院