「剪裁魔法師」姚子裕點名指鍾嘉欣的舞台服裝　有「抄襲」之嫌

本地時裝設計師姚子裕今日（23日）突然在社交平台發文，表示鍾嘉欣在在演唱會上所穿的服裝有「抄襲」之嫌。他發文表示：「這是一件令人遺憾的事。 圖片左邊，是我在去年八月為薛凱琪小姐精心設計的演出服裝；而右邊，是我今天偶然看到鍾嘉欣小姐在演唱會上所穿的服裝。看到兩者的相似程度，身為原創者的我，心情真的十分複雜。」

本地時裝設計師姚子裕。(ig@kevyiu)

本地時裝設計師姚子裕突然在社交平台發文，表示鍾嘉欣在在演唱會上所穿的服裝有「抄襲」之嫌。(thread截圖)

兩者係有啲似嘅。(thread截圖)

姚子裕列點分析

之後姚子裕在留言列點分析，到底鍾嘉欣所穿的裙子與他設計的有哪一點相似，他分析「整體輪廓與剪裁」、「材質與視覺錯覺」、「裝飾手法與佈局」及「下擺設計」這幾項中兩者相似的地方。雖然兩者的基礎上很相近：「這兩件服裝的核心設計公式（削肩透視 ＋ 胸前漸層華麗鑽飾 ＋ 下擺密集流蘇）幾乎如出一轍。」但在細節上仍然有不同的地方，例如色調及服裝上的裝飾，他表示自己的設計是「胸前的鑽飾排列較為密集且有份量感」，而另外一位的則是「珠片刺繡則比較像枝蔓般向外擴散」，兩者的分別仍然是有的，但不明顯，要細心看才能發現。

姚子裕在留言列點分析，到底鍾嘉欣所穿的裙子與他設計的有哪一點相似。(thread截圖)

姚子裕指兩者的分別仍然是有的，但不明顯，要細心看才能發現。(thread截圖)

網民唔認同姚子裕被抄襲

不少網民看完後都有留言，但大致上網民都不認同有抄襲之嫌，因為兩件作品是完全不一樣的感覺：「我覺得有好大唔同」、「其實呢兩件衫都帶有1920年代flapper dress 元素，咁唔通我又話你抄1920年￼邊個邊個設計師咩？唔會㗎嘛」、「Um 其實宜種物料同cutting設計好常見……上網搵到好多類似，係米全部都抄緊你」、「類似既流蘇設計其實真係好多…我覺得淘寶依件比鍾嘉欣嗰件更加似你嗰件」。