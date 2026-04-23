容祖兒預告英皇演唱會勁舞跳足17分鐘！　冇軒公合唱：搞掂自己先

容祖兒今日（4月23日）出席名店BALENCIAGA專門店遷址開幕活動，她接受傳媒訪問時透露《25+英皇群星演唱會》採排進度。她坦言近日為演出精神高度集中，預告將會有極高強度的跳唱環節，更在同場活動中對人氣極高的「男神」魏浚笙（Jeffrey）讚不絕口。



容祖兒預告英皇演唱會勁舞跳足17分鐘！（大會圖片）

重金禮聘韓國團隊 挑戰17分鐘Non-stop跳唱

容祖兒受訪時說：「排緊舞，呢幾日撞口撞面都係啲friend，我喺A房，佢哋喺B房。（會唔會去踩吓場？）通常都係佢哋踩我場。好耐冇喺香港演出，我自己都好重視，我可以同大家分享就係，一日慢歌，一日就係快歌，今次我搵咗一啲我好欣賞啲，來自韓國嘅團隊幫我編曲同埋排舞。喺17分鐘舞蹈入面，我要non-stop咁樣同大家⋯⋯所以呢輪個腦好緊張，冇太多交際。（慢歌定快歌先？）呢個問題問得好，第一日係慢歌，壓軸係快歌。」

各有各忙無暇打聽 與張敬軒未有合唱安排

訪問中問道，張敬軒的出席，她也回答：「係呀，皆大歡喜啦大家。（會唔會合唱？）冇呀，都係自己。（會唔會打聽吓？）邊有時間打聽，搞掂自己先啦。」

容祖兒激讚同場Jeffrey「又靚咗」。（大會圖片）

激讚同場Jeffrey「又靚咗」兼極具潛質

同場還有「男神」魏浚笙Jeffrey，有記者打趣問「會唔會電親？」，容祖兒回答：「有呀，都唔係第一次見㗎啦，其實每一次都覺得，嘩，又靚咗！」她表示，平常見面並未深入交談，大多數只是打招呼，但身為樂壇前輩的容祖兒就相當欣賞魏浚笙Jeffrey：「佢係一個我自己好欣賞嘅新人，唱歌又好唔錯，我好希望佢嚟緊嘅歌影視都順利。」

容祖兒激讚同場Jeffrey「又靚咗」。（大會圖片）

容祖兒透露英皇演唱會採排進度。（資料圖片）