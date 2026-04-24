NONO捲Me Too案上訴被駁回維持原判　後再因性犯罪被控5月中判刑

台灣藝人陳宣裕（NONO）自2023年捲入Me Too風波以來，多次受到法律指控，因涉嫌利用工作邀約等手段對6名女子實施猥褻及性侵行為，他被當地檢方以7項罪名起訴，包括3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪及2次強制猥褻罪。然而，士林地院在2022年5月一審判決中，僅認定他犯下1項強制性交未遂罪，判處有期徒刑2年6個月，其餘指控均因證據不足宣判無罪。高院開庭去年10月裁定他自7月25日起延長限制出境、出海8個月，全案審理半年後，高院認為原審就NONO犯行有罪、無罪判決均無違誤，昨日（23日）駁回上訴，維持原判。

NONO因涉嫌利用工作邀約等手段對6名女子實施猥褻及性侵行為，他被檢方以7項罪名起訴。（IG@no_no_0321）

士林地院在2022年5月一審判決中，僅認定他犯下1項強制性交未遂罪，判處有期徒刑2年6個月，其餘指控均因證據不足宣判無罪。（IG@no_no_0321）

檢察官駁回雙方上訴

法院認為，NONO身為知名藝人卻缺乏對女性尊重，在強制性交未遂個案中侵犯被害人性自主權，但他始終否認犯罪，亦未表現出悔意或與受害者和解。檢察官不滿量刑過輕提出上訴，而高院於今日（23日）駁回雙方上訴，維持原判。

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NONO又再被起訴

NONO近期再度因涉嫌於按摩會館及車內性侵2名女子而被起訴，該案礙於先前不起訴處分後遭上級法院發回調查，目前檢方已二度依相關性犯罪起訴，法院預計於5月13日宣判該案結果。