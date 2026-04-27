專訪｜任書鑫想將經典港產片改編成音樂劇：全球的人都能看到

中國原創音樂劇《蝶》海上舞台版上周日（19日）於深圳歡樂劇場圓滿落幕，演出現場座無虛席。作為「國潮·藝見新生 深圳藝術碰撞盛典」的收官之作，此次嘗試將原創音樂劇引進濱海戶外劇場，在城市公共空間中展開了一次新的表達方式探索。



談起《蝶》，任書鑫的眼神中充滿了感慨。這部劇的雛形早在1997年就已開始醞釀。「當時李盾老師在深圳完成了《白蛇傳》的首演，便與藝術家們探討，我們是否能再做一部代表中國愛情故事的作品？於是，大家想到了《梁祝》也就是後來的《蝶》。」這「一等」就是十多年。經過無數次的劇本打磨與磨合，直到2007年，《蝶》才正式在舞台上破繭而出，並曾在香港駐場演出一個月，獲得極大反響。時隔多年，這次劇團重回深圳，對劇團來說，更像是一種初心回歸。任書鑫在接受《香港01》專訪時，他不僅分享了在雨中戶外演出的難忘體驗，更流露出對香港音樂劇市場的深厚情結與期待。

《蝶》劇團的任書鑫。(胡凱欣 攝)

戶外演出的挑戰：雨中更顯意境

訪問當天，深圳正下著綿綿細雨。任書鑫卻笑言，這場雨反而為《蝶》增添了幾分意境。這次深圳站的演出特別選在戶外場地，對團隊而言是極大的挑戰，然而，任書鑫笑指：「這個故事也是西湖邊的故事嘛，也是非常有意境，說不定雨天的感覺更不一樣，所以就大家可以更投入到這個劇情。」他感嘆，在中國將音樂劇搬到如此大規模的戶外場地演出，他們或許是第一人，這不僅是技術的考驗，更是情感的交融。儘管意境浪漫，製作上的難度卻不容小覷。此次演出動員了約28位演員，包括6位主演、8位蝶人以及10位群演，當中不乏來自浙江音樂學院及上海世界藝術學院的優秀學生。對於選擇團員，任書鑫也有自己的堅持，他被問到到底要有什麼條件才能加入為音樂劇的一員，任書鑫強調，音樂劇演員的門檻極高：「既要能唱，還要能演，還要能跳，台詞功底還要好，所以他就很綜合。在這個選角色的時候，就需要的演員的能力是非常強的，而且他也不是純美聲，是混聲唱法。」

任書鑫卻笑言這場雨反而為《蝶》增添了幾分意境。(胡凱欣 攝)

任書鑫認為音樂劇是體育競技及雅俗共賞

大眾往往對音樂劇有著「高雅、難懂」的刻板印象，但任書鑫卻有不同見解。在他看來，音樂劇其實像是一場「競技體育」，舞台上沒有假唱、沒有重複，每一場都是絕版，考驗的是演員唱、演、跳全方位的極致能力。「在美國百老匯倫敦西區，他是各行各業的人都可能成為音樂劇演員，很多演員可能是醫生律師，可能是樂手，他都是可以成為一個音樂劇演員，都有夢想，都會成真。它是最接近生活的藝術方式，而且很多人現在都誤以為音樂劇是高雅藝術，它並不是的，應該是雅俗共賞。」

任書鑫覺得音樂劇其實像是一場「競技體育」。(胡凱欣 攝)

未來計劃：把不少的經典港片改編成音樂劇

作為中國首家音樂劇團「蝶之舞音樂劇劇團」的製作人，任書鑫與香港有著深厚的淵源。早在1997年，《白蛇傳》就在深圳誕生並隨後赴港演出；2009年，《蝶》在香港駐演一個月，反響熱烈。 提及未來計劃，任書鑫透露除了正在籌備的「敦煌三部曲」外，他心中還有一個「香港夢」，把不少的經典港片改編成音樂劇：「香港是國際都市，很多劇目其實如果在香港，我們製作跟創演是一個非常好的方向，然後全球的人都能看到。」他透露，目前劇團正積極培養新一代演員。

未來計劃：把不少的經典港片改編成音樂劇。(胡凱欣 攝)

任書鑫寄語年輕人「我相信，於是我堅持」

目前，不少香港學生正就讀於浙江音樂學院或上海視覺藝術學院，投身音樂劇行業。 看到這群新血，任書鑫深受感動。在訪問最後，任書鑫用劇團的口號寄語熱愛藝術的年輕人：「我相信，於是我堅持。每一天都要像音樂劇一樣，努力展現不一樣的自己。」 他鼓勵年輕人要像音樂劇舞台一樣，每天都努力綻放不同的光芒，因為每一刻的努力，舞台都不會虧待你。