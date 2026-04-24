施明喪禮懶人包丨李泳豪喊到眼腫寸步不離老父　泳漢一家五口致哀

李家鼎（鼎爺）前妻施明（原名方寶儀）上月21日離世，享年76歲。外界原先擔憂李家父子近年因家事決裂，會在靈堂發生正面衝突，然而這兩日觀察所得，李泳漢、李泳豪兄弟全程表現極度克制，雖零交流卻展現了最大的體面。長子李泳漢神情肅穆，一手主理亡母後事；次子李泳豪則全程寸步不離、貼身照顧身形暴瘦且難掩哀痛的父親李家鼎。直至解穢酒後被，李泳漢首度公開發言，拆解父子兄弟間的不和原因，現整合施明喪禮兩日事件懶人包。

施明喪禮順利完成。（資料圖片）

施明（原名方寶儀）上月21日離世，享年76歲。（資料圖片）

🗓️ 第一日：設靈（4月22日）—— 李家鼎暴瘦現身 健康惹關注

靈堂設於大圍寶福紀念館，氣氛莊嚴，遺照選用施明中年時笑容燦爛的照片。李家鼎率細仔李泳豪及媳婦Agnes的花圈被掉到後樓梯。

李泳豪妻Agnes的花牌不准放在靈堂家屬位置。（資料圖片）

李泳豪妻Agnes的花牌不准放在靈堂家屬位置，被棄置後樓梯。（資料圖片）

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李泳漢一早到場打點，太太嚴佩鈺（Conny）及三子女齊現身；李泳豪與太太林妤謙（Agnes）則陪同父親李家鼎抵達，父子兩人神情極其憔悴。

李泳豪一早到靈打點。（資料圖片）

李泳漢育有一子兩女。（資料圖片）

李家鼎與李泳豪和細新抱抵靈堂，鼎爺明顯消瘦唔少。（資料圖片）

李泳漢早前揚言為遵行母親遺願「唔准弟媳Agnes入靈堂」，結果當日Agnes確實未能進入靈堂內部，僅能在大門外三鞠躬致哀。

Agnes被拒絕進入靈堂。（資料圖片）

Agnes細聽豪仔指示。（資料圖片）

Agnes站在靈堂外半小時，離開前向奶奶三鞠躬道別。（資料圖片）

施明表妹黃宇詩陪同Agnes離開，期間未有開腔回應任何問題。（資料圖片）

面對傳媒追問妻子被拒門外一事，李泳豪雙眼通紅，僅以「今日唔回應」婉拒，全程全心攙扶身體虛弱的鼎爺，父子情深。

鼎爺暴瘦只剩120磅，期間落樓下企街食杯麵。（資料圖片）

泳豪寸步不離照顧爸爸。（資料圖片）

鼎爺暴瘦只剩120磅，臉頰凹陷。（資料圖片）

泳豪寸步不離照顧爸爸。（資料圖片）

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🗓️ 第二日：出殯與解穢酒（4月23日）—— 同框零交流 李泳漢解穢酒後受訪

大殮儀式後，李泳漢捧著亡母遺照，李泳豪跟隨其後，這是兩兄弟決裂後罕見的同框畫面。儘管近在咫尺，兩人始終目不斜視，全程零對話。

長李泳漢捧母遺照，幼子李泳豪在旁，兄弟決烈後首度同框。（資料圖片）

李泳漢太太（左一）及三子女現身（資料圖片）

三父子前往火葬場送別施明最後一程。儀式結束後，三人先後跨過火盆，隨即分道揚鑣，李泳豪喊到眼腫，與鼎爺拒絕發言先行離開。李泳漢堅拒泳豪妻進入靈堂，泳漢表示：「唔係強硬，係好正常做法。」

鼎爺跨火盤都要人扶實。（資料圖片）

鼎爺和豪仔未有受訪離開。（資料圖片）

泳漢表示拒豪妻入靈堂：「唔係強硬，係好正常做法。」（資料圖片）

泳漢表示拒豪妻入靈堂：「唔係強硬，係好正常做法。」（資料圖片）

鼎爺與泳豪未有出席解穢酒。李泳漢向傳媒透露曾邀請對方，但「佢哋唔嚟都冇辦法」。李泳漢再次強調拒絕弟媳入靈堂是母親遺願，期間有火藥味，對於被指是單方面說法，泳漢瞪大眼說：「邊個話單方面講，你哋會清楚得過我阿媽，你會清楚得過我？我都話我有人證。」提到不准弟婦Agnes進入靈堂，似有欠公平，泳漢怒氣升級：「係咩，咁你唔好焫我啦，講呢啲焫我真係冇用！」泳漢強調今次施明喪禮，鼎爺和泳豪「一毫子都冇被過」，和解需要「雙向努力」，言談間透露家族裂痕短時間內難以修復。

解穢酒後泳漢受訪，好易觸動神經。（資料圖片）

提到錢即落閘。（資料圖片）

泳漢負責籌辦整個喪禮，出錢出力。（資料圖片）