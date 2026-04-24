施明喪禮前夕李泳豪突公開2022年婚禮片　疑反擊李泳漢指控

李家鼎（鼎爺）的家庭風波近日鬧至滿城風雨，鼎爺與次子李泳豪連成一線，齊聲指斥長子李泳漢。鼎爺直指泳漢不長進、不事生產要每月給逾5萬供養他全家。鼎爺更爆料指泳豪確曾邀請媽媽施明出席婚禮，只是受到大仔恐嚇：「你去，我就打X死你！」兩老為免家嘈屋閉處處忍讓，終缺席泳豪婚禮。

而李泳漢一直針對泳豪的太太林妤謙（Agnes），事先張揚不准她進入靈堂。原來在施明喪禮前夕，李泳豪忽然在其YouTube頻道上載一段名為「My Big Day 20-10-2022」的婚禮影片，由於時間敏感，泳豪更關閉留言功能，被解讀為在連日罵戰中以行動力撐Agnes，疑反擊哥哥李泳漢的連番針對。

李家鼎激瘦現身。（資料圖片）

李家鼎激瘦現身。（資料圖片）

李泳豪公開婚禮盛況力撐愛妻？

這段長約14分鐘的影片首次公開了大量婚禮細節。片中展現了印有新人名字「Agnes and Gregory」的精緻佈置，李泳豪穿上藍色西裝與身穿白色套裝的Agnes甜蜜互動，不時親吻對望。父親李家鼎在片中全程笑意盈盈，更與呂慧儀、湯盈盈、單立文、徐榮等圈中好友合照，場面熱鬧溫馨。然而，整段影片完全不見施明與李泳漢的身影，李泳豪當年受訪曾稱與家人沒有不和，如今公開片段卻被視為對哥哥的無聲示威。

豪仔婚禮十分低調。（YouTube@豪仔Greg lee）

鼎爺幾年前神采飛揚出席豪仔婚禮。（YouTube@豪仔Greg lee）

《愛回家》同事出席。（YouTube@豪仔Greg lee）

鼎爺好開心，可惜施明未有出席。（YouTube@豪仔Greg lee）

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解穢酒發言火爆 李泳漢質疑「洗白」冇用

喪禮期間，三父子雖然同場卻表現克制，李泳豪全程貼身照顧身形暴瘦的鼎爺，而李泳漢則企硬執行「禁令」，不准弟媳Agnes踏入靈堂，指這是維護母親尊嚴。這份體面在解穢酒後受訪時語調堅定，指李泳豪婚禮沒有邀請媽媽和他，以及一眾親友，稱如何「洗白」都沒有用，憤而重申拒絕弟媳出席是「阿媽嘅意願」。

李泳漢在訪問中火爆反擊，指責弟弟當年結婚根本沒有邀請母親：「呢個係我阿媽嘅意願，我一早講過我阿媽冇認過佢，我係要堅守。（你單方面講？）邊個話單方面講，你哋會清楚得過我阿媽，你會清楚得過我？我都話我有人證，證明我阿媽唔鐘意，冇認過佢。同埋佢哋結婚冇遇過我阿媽，事實擺喺大家面前，唔係剩係冇請我阿媽同我，係所有親朋戚友都冇，你點去洗白呢？同埋我媽而家已經passaway，你呢啲死無對證嘅講法好唔公平。」