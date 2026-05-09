「前TVB舞王」近照曝光少年感依舊　重心轉向商界做名譽顧問

昔日以「跳舞歌手」形象紅極一時的狄易達，近年已鮮有推出流行曲，重心全面轉向商界及推動本地街舞文化。踏入2026年，37歲的狄易達已成功轉身為企業家與跳舞學校董事，早前他更現身「屯門各界協會第二屆執行委員會就職典禮」擔任名譽顧問，一身斯文西裝造型展現成熟商人風範。

狄易達近年重心全面轉向商界及推動本地街舞文化。（IG截圖）

近期出席活動多以一身斯文西裝亮相。（IG截圖）

近期出席活動多以一身斯文西裝亮相。（IG截圖）

歷年來他的跳舞軍團有不少名人，最威水的當然是MIRROR隊長Lokman。Lokman以前就在狄以達的舞蹈學校教Locking，跟住他一齊做舞台劇，更經常擔任狄以達的伴舞，又在其MV亮相等等。對於近況，狄以達接受《香港01》訪問，透露現時工作重心在於社區推廣及多元化運動發展。他表示：「我主要都係與地區合作推廣多啲舞蹈或其他表演類運動，例如花式跳繩、武術等等。我亦與幾位精英運動員合作，希望能俾多啲小朋友和年青人參與。」他指出，雖然跳舞仍是核心，但現時更希望將表演藝術與體育競技結合，透過與不同領域的運動員跨界合作，為基層及地區青年提供更多演出及培訓平台。

非常有型！（IG截圖）

非常有型！（IG截圖）

非常有型！（IG截圖）

除了事業版圖擴張，狄以達的外貌亦成為網絡熱話。他在社交平台分享的近照中，皮膚緊致、輪廓依舊。網民紛紛留言大讚他「食咗防腐劑」，即便年近四十，穿起西裝仍帶有少年感。