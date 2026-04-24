李泳漢10年前婚宴群星到賀　李泳豪為阿哥做戥穿石：好開心

李泳豪（豪仔）在施明喪禮前夕，突然在其YouTube分享2022年婚禮片段，疑為愛妻Agnes討回公道，二人確是合法夫妻，可惜施明喪禮當日Agnes被阻進入靈堂，花牌被棄置於後樓梯，最後只能在靈堂外向奶奶三鞠躬，作最後道別。

李泳豪婚禮李家鼎擔任證婚人

當年豪仔的婚禮簡單而隆重，設午宴邀請《愛‧回家》一班圈中好友，包括呂慧儀、湯盈盈、單立文、徐榮等，除未見施明和長兄李泳漢外，黃宇詩、鄧梓峰等親戚均未有現身，影片見圍數不多，只有TVB娛樂新聞台獲准許進行採訪。而李家鼎穿上畢挺西裝擔任證婚人，見豪仔成家立室，笑到四萬咁口，並擁著吻賀對方，兄證父子感情深厚。

豪仔婚禮十分低調。（YouTube@豪仔Greg lee）

鼎爺幾年前神采飛出席豪仔婚禮。（YouTube@豪仔Greg lee）

《愛回家》同事出席。（YouTube@豪仔Greg lee）

鼎爺好開心，可惜施明未有出席。（YouTube@豪仔Greg lee）

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然而，李泳豪與兄長李泳漢過去一直感情要好，泳豪10年前在其YouTube頻道公開哥哥婚禮片段，見證一家人溫馨場面。李泳漢於2016年結婚，當年的婚禮較泳豪盛大，由施明負責做證婚人，呂良偉、蔡和平夫婦等到賀，鄧英敏擔任婚宴司儀，安德尊更有上台助慶祝，場面非常熱鬧，不過同樣未見鄧梓峰、黃宇詩等親戚。

鼎爺與施明離婚後關係仍然好好，一家人合照滿載溫馨。（YouTube@豪仔Greg lee）

李泳漢結婚時，呂良偉親到賀，施明媽媽（左一）亦有現身。（YouTube@豪仔Greg lee）

李泳豪任「戥穿石」興奮過新郎哥

當日李泳豪除了擔任兄弟團，更為哥哥剪輯婚禮片段，在台上發言時多次表示「好開心」，豪仔說：「好開心，由佢一開始籌備呢個婚禮，到今日。阿哥成日同佢啲朋友講，我唔知點解我細佬咁開心，佢仲興奮過我，之前冇乜感覺，但見佢同Conny開始拍拖，到依家佢哋相處係好溫馨、好幸福，雖然間中係好嘈。」令全場發笑，豪仔續說：「好開心，好想佢哋結婚呢一日，我戥佢好開心，啲乜嘢我自動波會幫佢做，好多感觸。」被安德尊追問感觸甚麼？豪仔說：「佢哋opening條片都係我幫佢哋剪，見啲相，我都有啲流眼。一定要永結同心，你要錫住我阿哥，我都知道佢好錫你嘅，你都要錫住佢。」

鼎爺教兒子夫妻相處之道：相敬如賓

第一次做老爺的鼎爺，指自己人生最震撼事件，是1980年誕兩子，他說：「整兩隻馬騮出嚟，佢哋馬騮年，等幾時埋堆嗰日呢，卒之依家搵到個好老婆，但我唔幫個仔講說話，出糧俾啲啲，最少最少俾3分2，我講嘅，要同佢keep住（錢），我講公道說話，亦好好有呢個新抱。」並叮囑夫妻要互相忍讓，續說：「唔好睇咁緊，捉得咁盡，大家有位走」。施明則說：「最重要兩個相敬如賓，我最錫佢因為佢好錫我個仔，好鍾意我個仔，你哋兩個唔好為隻狗嗌交。」可惜一家溫馨場面已成絕嚮，鼎爺亦不敢對兄弟和解抱太大期望。

鄧英敏做婚宴司儀。（YouTube@豪仔Greg lee）

當年一家人好齊心。（YouTube@豪仔Greg lee）