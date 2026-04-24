魔音女團｜陳奐仁爆料有「心機女」 小動作有三：借尿遁、唔綵排
撰文：李昌興
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TVB選秀節目《魔音女團》從全台過百位女藝人中的16位李尹嫣、穎喬、邢慧敏、鄧凱文、宋宛穎、倪樂琳、王汛文、盧映彤、俞可程、廖慧儀、蔡華英、倪嘉雯、莊子璇、喬美莎、陳熙蕊、葉靖儀入節目受訓，最後選出6位出道做女團。日前「班長」之一的陳奐仁在小紅書拍片大爆團中有「心機女」，指其有「小動作」。
《魔音女團》爆有「心機女」
陳奐仁在片中表示：「有啲女仔會耍手段，自己練定或者儲定一啲『絕招』，自己加啲小動作喺舞蹈。呢個係好諷刺，因為佢哋連原本排舞需要做嘅動作都未練好，但係為咗收埋啲絕招仔，就唔出現綵排，綵排時成日借尿遁、去化妝，總之收收埋埋直到上台。」
陳奐仁表示這些「小動作」弄巧反拙，並大爆其中一位「心機女」的絕招是自己加入「撥頭髮」動作。
嫌疑人有4名？
陳奐仁在留言區寫道：「#宮心計 #明星不止A B面」更hashtag了陳熙蕊、俞可程、郭柏妍、王嘉慧4人。這4位即時成為了「心機女」嫌疑人，但郭柏妍及王嘉慧並未入選16人組別，所以嫌疑人就只剩下陳熙蕊和俞可程兩人。
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