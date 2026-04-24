金像獎2026｜連詩雅澄清冇黑面　交緊戲有層次：由內到外再到返內

《第44屆香港電影金像獎》日前圓滿結束，除了各大獎項塵埃落定，台下的互動亦成為全場焦點！大會今年大玩新意思加入「Kiss Cam」環節，沒想到鏡頭竟調皮地對準了金像女神廖子妤 (Fish) 以及身旁的陳家樂，而坐在一旁的陳太連詩雅 (Shiga) 更被捕捉到「一秒黑面」，瞬間引爆全網熱議！



留意連詩雅個表情。（ViuTV截圖）

「黑面」真相大白

面對網民的熱議，連詩雅今日（24/4）現身電視城出席無綫節目《夫妻肺片》宣傳活動，接受《香港01》訪問時大方回應，她笑稱自己當時絕對沒有「黑面」，反而是在努力「演戲」：「其實大家睇返張相，我係微笑緊㗎，只不過我當時係諗緊，應該點樣去演繹呢個劇本，同埋其實大家都大概預知會有呢個環節，純粹係為咗現場氣氛搞吓笑啫。」

連詩雅今日（24/4）現身電視城出席無綫節目《夫妻肺片》宣傳活動。（葉志明 攝）

連詩雅否認黑面。（葉志明攝）

連詩雅今日現身電視城出席無綫節目《夫妻肺片》宣傳活動。（葉志明攝）

表達黑面層次：「由內心到外在再到返內心」

她更鬼馬地表示，自己當時曾想過要不要表現得更「入戲」：「我嘗試想表現一個好明顯係講緊笑嘅黑面，但其實又好似覺得有少少黑面，由內心到外在再到返內心……哎呀，好深層次呀！可惜個鏡頭得幾秒，我做唔到嗰個層次，下次我會好好檢討吓！」

對於被指「小器」，連詩雅坦言有看過新聞標題，但看到下方的留言時感到非常暖心：「我見到大部分留言都知係講笑，甚至有好多人直頭話：『佢根本係笑緊喎』」。她強調，現場所有嘉賓都知道是為了營造氣氛，而她與老公陳家樂以及好友廖子妤私下感情極好，絕對不會因為一個Kiss Cam鏡頭而動真氣。