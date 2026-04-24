吳若希珠海置業被踢爆「買錯地」　網民質疑另類宣傳：錢又冇收

近年不少香港藝人北上置業，吳若希（Jinny）亦不甘後人，早前她在社交平台興奮上傳短片，宣布自己正式晉身大灣區業主行列，更豪言在珠海買入新物業。

吳若希豪言在珠海置業！（小紅書影片截圖）

吳若希興奮高呼：我喺珠海有物業啦！

吳若希在片中表現得相當興奮，穿梭於裝修精美的示範單位與新樓盤之間，她對着鏡頭大方分享置業喜訊，更直言自己非常睇好珠海的發展潛力，為了方便日後回內地工作及度假，決定在當地「落戶」，更顯得相當自豪：「終於可以同大家分享，我喺珠海都係業主喇！」怎料影片才剛發布，就被一班「心水清」的網民光速打臉，直指她將「中山樓」誤當成「珠海樓」，實為珠海交界的中山坦洲樓盤「中澳春城」，場面一度尷尬，更有網民質疑她疑似幫樓盤用另類手法宣傳。

吳若希現身電視城出席無綫節目《夫妻肺片》開鏡拜神。（葉志明攝）

吳若希現身電視城出席無綫節目《夫妻肺片》開鏡拜神。（葉志明攝）

吳若希現身電視城出席無綫節目《夫妻肺片》開鏡拜神。（葉志明攝）

早前珠海置業被踢爆「買錯地」。（葉志明攝）

惹來網民質疑。（葉志明攝）

大方回應。（葉志明攝）

吳若希否認幫樓盤宣傳

今日（24/4）吳若希現身電視城出席無綫節目《夫妻肺片》開鏡拜神，就事件接受《香港01》訪問時表示：「嗰度係大灣區，對我嚟講嗰笪地係會跑走，佢珠海又好喺中山都好，其實嗰笪地就係嗰度啦，嗰間屋都係嗰度，所以唔會有嘢。（擔唔擔心被指造假幫樓盤宣傳？）我連樓宇個名都冇提過，我連地址都講錯嘅話，我宣傳啲咩，錢又冇收，又俾人話，癲㗎。」

吳若希否認為樓盤宣傳。（葉志明攝）

冇提過樓盤名。（葉志明攝）