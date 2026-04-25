陳康堤首公開認愛香港網球一哥黃澤林　經爸爸介紹認識獲男友讚叻

陳康堤昨晚於「第47屆十大中文金曲頒獎禮」奪得「最有前途新人金獎」，她在接受傳媒訪問時也首度公開與香港網球一哥黃澤林的戀情。陳康堤對於獲得金獎感到非常興奮，笑說要吃頓好的來慶祝：「依家肚餓，最想食零食同杯麵。」至於爸爸陳奕迅對她的鼓勵，她表示其實很簡單就是叫她繼續做好自己。

陳康堤。(葉志明攝)

陳康堤被問到會否與男友一同慶祝時，就首次證實與香港網球一哥黃澤林的戀情。她笑著說，男友目前人在國外比賽，兩人之後會透過重看賽事來慶賀好消息。問到她可有收到男友的認同與祝賀，她說：「有，都係你好叻，咁囉。(一落台就見到呢個信息？) 係。(你哋既愛苗係咪因為網球開始？) 係既。(係咪已經見咗家長？喺一個賽事上。) 大家都見到就見到，都見到。(係咪爹地介紹你哋認識？) 係真係咁啱我啲對象全部都係屋企人介紹既，但係無刻意，無刻意，無刻意。」康堤全程訪問提及男友黃澤林時一直笑不攏嘴，流露出一臉冧爆之情。這也是她與日本混血男模Shou Honda分手後，第一次公開的新戀情。

陳康堤獲獎。(葉志明攝)

陳康堤與黃澤林拍拖。(黃澤林ig)

香港網球一哥黃澤林。(黃澤林ig)

香港網球一哥黃澤林。(黃澤林ig)

另外，外傳她將與爸爸陳奕迅首次以父女檔亮相內地音樂節目《國粵無雙》，陳康堤回應說暫時沒聽說相關消息，也覺得目前還沒有合作機會。不過她坦言，希望未來能在音樂或影視方面與爸爸合作，但會等待適合的時機。她形容父女日常相處像朋友一樣，就算合作也不只是爸爸說了算，自己也會表達意見。

陳康堤首次認愛黃澤林。(葉志明攝)