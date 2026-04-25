溫柳媚六度開腦變習慣當做Facial　攞綜援不想成家：見過鬼怕黑

現年78歲、70年代無綫當家花旦、人稱「柳姐」的溫柳媚，於1979年正值事業巔峰時，遭遇慘烈車禍，頭骨被撞至爆裂，令她的演藝生涯瞬間終結。近日溫柳媚接受資深傳媒人汪曼玲的YouTube節目《快拍•曼鏡頭》訪問，罕有地剖白自己的晚年生活、對家庭的看法，以及豁達的生死觀，言談間流露出的樂觀與豁達，令人敬佩。

溫柳媚曾為無綫當家花旦。（電視截圖）

溫柳媚在1979年不幸遇上嚴重車禍，頭部被撞至爆裂，雖然經過搶救後保住了性命，但演藝生涯卻因此結束。（電視截圖）

溫柳媚出車禍前是一名美女。（電視截圖）

（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

她自認對家人「把口衰啲」，但對外人就「收晒火」。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

她自認對家人「把口衰啲」，但對外人就「收晒火」。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

一名弟弟夭折。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

溫柳媚曾獲55萬保險賠償金現領綜援

溫柳媚笑言自己以前「懵懵地」，反而「撞一撞正常返」，雖然經歷嚴重車禍，但思維依然清晰、反應快，她自認對家人「把口衰啲」，但對外人就「收晒火」。談及目前的經濟狀況，溫柳媚坦言現時每月領取政府發放的4200多元綜合援助金（綜援），她透露當年車禍後曾獲得55萬港元的保險賠償金，她用這筆錢在加拿大溫哥華置業，其後透過樓市買賣，一度賺得幾百萬，而她就將賺到的錢扣除使費後，又用於供養弟妹們讀書，又借首期予弟弟買樓。

談及家人。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

現領綜援。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

借首期予弟弟買樓。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

曾獲55萬保險賠償金。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

透過樓市買賣，一度賺得幾百萬。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

供養弟妹讀書。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

溫柳媚六度開腦習慣當做Facial

溫柳媚透露弟弟原本每月還一千元，後來她提出要求，要弟弟每年請她遊埠一次當作還款，多年來她去過俄羅斯、東歐、北歐、西歐等等，足跡遍佈各地，直至近年她就減少出埠，決定將錢用來植牙，讓弟弟埋單。當年的車禍為溫柳媚帶來了嚴重的創傷，她曾先後接受6次開腦手術，她笑言曾向醫生發火：「開完一次又一次，好好玩呀？你開到我黐鬼咗線，你養我過世呀！」但之後她就慢慢習慣，更笑言：「好似入去做個Facial，做個全身按摩，好似好簡單」。

每年去遊埠。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

每年去遊埠。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

每年去遊埠。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

每年去遊埠。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

現時想植牙。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

六度開腦變習慣當做Facial。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

仍有後遺症。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

溫柳媚望身體健康不累人累物

溫柳媚對生死非常豁達，她表示自己沒有太多牽掛：「又冇人驚我死咗冇人理佢，又冇其他擔憂」，唯一擔心的就是與她相依為命的弟弟，弟弟未婚，時常請她幫忙處理生活瑣事，讓她感覺到自己的「存在價值」。對於未來，溫柳媚最大的心願是身體健康：「你唔『乞人憎』呢就冇咁多人會望你快啲走，行唔到、郁唔到，累人累物，如果你成日瞓喺張床度任何嘢你都唔知，任何嘢你都唔見。」她憶述母親臨終前插喉的悲涼情況，家人只能定時將流質食物灌入喉管，生命毫無意義：「家人唔睇你又好絕情，睇你又冇聲冇氣。醫生之後提議唔好再畀食物佢，我唔反對，我話人生對佢完全冇晒意義，唔想畀佢走係我哋自私」。

感覺到自己的「存在價值」。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

與弟弟相依為命。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

望身體健康。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

望身體健康。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

憶述母親臨終前插喉的悲涼情況。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

憶述母親臨終前插喉的悲涼情況。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

溫柳媚不想成家自得其樂

在感情方面，溫柳媚直言「見過鬼怕黑」，表明「不想有一個家」：「我覺得有時呢啲嘢係煩惱多過開心，無謂自尋煩惱，我情願唔要呢，我自得其樂。（但你唔想有人陪伴你、愛護你、守護你？）你講好嗰方面你會覺得，但正如我都話喇，有時拍拖嗰陣，男朋友讚你靚到似西施，結咗婚之後佢就話你似殭屍，所以有時唔好期望太高，或覺得純粹幸福。」溫柳媚坦言現時已不想再在生活上為別人磨合或遷就：「都幾十歲，何必難為自己呢？」她認為緣份不能強求，享受一個人的自在。

溫柳媚與何守信有過一段短暫愛情。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

溫柳媚透露車禍前已與何守信分手。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

直言「見過鬼怕黑」。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

煩惱多過開心。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

不願遷就。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

溫柳媚堅拒搶救

對於自己人生的「最後一步」，溫柳媚坦言會堅拒搶救：「唔好插喉囉，因為原來長者插咗喉就永遠冇得拔，我唔搶救因為醫生話心肺復甦嗰啲，大年紀根本唔受到嗰個力，骨頭卜卜脆，即係唔做好過做，插喉就算唔死得，都係會似植物人瞓喺度。」

溫柳媚堅拒搶救。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

溫柳媚堅拒搶救。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）