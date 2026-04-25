謝賢被爆借謝婷婷珠寶追女仔　前度Coco談初邂逅：他心跳好快

現年89歲的「四哥」謝賢，當年與年輕49歲的內地模特兒Coco譜出「爺孫戀」，兩人交往12年，直至2018年分手後，Coco鮮有公開露面。不過，最近Coco轉戰抖音，繼早前大談2000萬分手費傳聞，又爆謝霆鋒結婚沒有斟茶給她後，日前再拍片分享與四哥的相戀經過。由於內容巨細無遺，惹來網民質疑她過度消費前男友。

爺孫戀交往12年，直到2018年分手後。（影片截圖）

初見四哥即玩「欲擒故縱」 Coco：佢心跳好快

Coco在影片回憶2004年與四哥在上海初相識的經過，說話甜絲絲模樣，甚是回味。她透露第一眼見到四哥在酒店大堂抽雪茄時，就被四哥的風度吸引：「Oh my god，這個男人好帥，穿西裝的樣子。」

翌日四哥邀約午餐，Coco坦言當時大玩心理戰：「我就欲擒故縱，我說這樣你等一下，我安排一下，如果朋友可以取消，我就過來跟你吃午餐，其實我根本沒有安排午餐。」飯後四哥要求Coco送他去機場，並在寒冷的室外上演浪漫一幕：「陪他到外面抽雪茄，2004年冬天很冷，我只穿一件羊絨大衣，他一隻手抽着雪茄，把自己的皮夾克打開，他說『我的身體很暖的，你把你的手放在我衣服裡面，我來幫你暖，你不要冷，不怕的』。我輕輕地放在他肩膀上，能感覺他心跳好快，我就知道這個男人是100%喜歡我了，一見鍾情。」

Coco大談與謝賢相戀經過。（抖音@Coco百貨）

覺得四哥好帥。（抖音@Coco百貨）

知道四哥對佢一見鍾情。（抖音@Coco百貨）

知道四哥對佢一見鍾情。（抖音@Coco百貨）

揭四哥借囡囡珠寶供約會 更向方中信霸氣「示威」

Coco隨後更獲四哥邀請來港，由司機接送到酒店，而房間內早已準備好禮服，但字條卻寫得直白：「My dear Coco 此珠寶需歸還，珠寶是我女兒的，裙子是我為你選的。」 讓她覺得非常有意思。當時Coco雖然知道謝賢很有名，但心目中的男神其實是方中信。後來四哥帶她去打波遇到方中信，更當面「示威」：「你知道嗎？我女朋友很喜歡你。後來她跟了我之後，她就不喜歡你，我是不是比你帥？」 令方中信只能尷尬承認：「大哥，你永遠是全香港最帥。」

Coco喜歡方中信。（抖音@Coco百貨）

Coco爆四哥借婷婷珠寶追女仔。（資料圖片）

Coco爆四哥借婷婷珠寶追女仔。（資料圖片）

謝賢經歷過兩段失敗婚姻

謝賢於1960年憑《神鵰俠侶》走紅，以風流倜儻形象聞名，自認專一但拍拖皆用盡全力，緋聞女友包括嘉玲、蕭芳芳等。謝賢經歷過兩段婚姻，與甄珍離婚後，跟狄波拉育有一子一女，謝霆鋒和謝婷婷，可惜最終仍是分手收場。

不想再生仔與Coco想法不一致

謝賢之後遇上比他年輕49歲女友Coco譜「爺孫戀」，兩人拍拖12年，期間四哥供對方留學，照顧周到。他曾自爆交往最後三年「有愛無性」，僅靠吃飯跳舞排解寂寞。直到Coco 33歲時渴望生小朋友，80歲的四哥自覺體力難支，不願浪費女方青春而忍痛分手，更傳聞豪擲2,000萬港幣作補償，縱使Coco苦求挽回，四哥亦心意已決。

謝賢曾與內地模特兒Coco有過一段戀情。（謝賢微博圖片）

狄波拉與謝賢婚後為愛退出娛樂圈，專心湊大謝霆鋒及謝婷婷。（資料圖片）