呂爵安做港版《悠長假期》木村拓哉　「牌友」佘詩曼：有睇頭喎

佘詩曼和陳煒及一眾《正義女神》演員今日（4月25日）出席宣傳活動。佘詩曼和陳煒接受《香港01》訪問時，均表示最後5集劇情緊湊，表示要留意劇情發展。佘詩曼說：「未播呀，好緊張，我自己都好想睇呀！專登唔喺網上睇，留返嚟同大家一齊睇結局篇。」



佘詩曼和陳煒及一眾《正義女神》演員今日（4月25日）出席宣傳活動。（林迅景 攝）

爆料籌備前傳與續集 阿佘參演留懸念

《正義女神》大受歡迎，佘詩曼被問到會否「添食」拍下一輯？佘詩曼表示這個問題要由陳煒回答：「呢個可能你會知喎。我唔知有冇我份。」陳煒回答：「呢啲嘢唔應該由我講，要問返鍾總監製，哈哈哈。」佘詩曼爆料：「前傳嚟嘅。」陳煒補充：「前傳同埋我哋《正義女神2》都會開。」佘詩曼有沒有出演？她回答：「唔知呢。未來嘅嘢唔講住啦，都要有個新劇本先，而家先播緊第一輯，二就慢慢諗吓先。（與鍾總監製有其他合作計劃？）有傾緊嘅，但係都未確實。」

佘詩曼好落力幫套劇宣傳。（林迅景 攝）

排TVB大合照C位 陳煒謙虛回應視后暗示

最近一幅TVB大合照中，陳煒企正C位被認為是做一姐兼攞視后的暗示。陳煒就十分謙虛，回應：「冇啦，唔係呀，呢啲解讀，擺位嚟啫。」佘詩曼：「C位咪好囉。」陳煒：「要留返樂小姐解答。」記者指，每年大合照都是指標，陳煒回答：「擺位都唔係好整齊。」

佘詩曼和陳煒爆《正義女神》會添食拍第二輯。（林迅景 攝）

評Edan演港版《悠長假期》 阿佘讚造型有睇頭

Edan呂爵安接拍港版日劇《悠長假期》飾演木村拓哉的角色，問及「牌友」佘詩曼的意見，覺得Edan呂爵安似不似木村拓哉，她也回應：「我見到有啲網民，整咗AI個樣同埋個頭髮，我初頭以為，睇一睇又幾似㗎喎，都OK喎，有睇頭喎，咁樣囉。」