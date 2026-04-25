楊思琦嫌李泳豪窮致分手？　兄弟內訌反沉冤得雪簡單1個字洩心聲

現年47歲的楊思琦與李泳豪分手轉眼十多年，當年她被指「貪錢」移情別戀上跳水健將吳帥，最後更戲劇性地與兩個男人分手，誕下楊卓穎後做單親媽媽獨力養女。不過，隨着李家鼎前妻施明離世，長子李泳漢與次子李泳豪的家庭糾紛全面爆發，父子、兄弟互揭瘡疤，更爆出疑爭家產等醜聞，令大批網民風向大轉，直指當年思琦妹終於沉冤得雪，能夠「及時止蝕」。

楊思琦曾與李泳豪拍拖9年，後在2011年單方面宣布分手。（微博@李泳豪）

思琦懶理李家是是非非，繼續落力唱歌賺錢。（抖音@楊思琦）

每日開直播。（抖音@楊思琦）

楊思琦受委屈十幾年？一字回應

面對網上的「平反」聲浪，楊思琦至今未有正面回應，依然如常在抖音直播賣唱搵錢。日前思琦在抖音分享一段心靈雞湯格言：「花會沿途盛開，以後的路也是」，並寫道：「祝福你的人生從此與眾不同，把握生命裡的每一分鐘，全力以赴我們心中夢！」有網民在帖文下心疼留言：「香港媒體現在說全港欠你一個抱歉，但十幾年的委屈啊。」楊思琦罕有回覆一個揮春emoji，寫著一個「福」字。 雖未直接提舊事，但亦可看到她豁達的態度。

有網民覺得思琦多年來受委屈，楊思琦用一個「福」字emoji作回應。（抖音@楊思琦）

楊思琦童顏兼身材惹火。（寫真集圖片）

昔日李家力數 網民今反彈：執返身彩

當年分手時，李家上下反應激烈。楊思琦曾聲淚俱下指李泳豪一家早於兩、三個月前已得悉他們分手，但鼎爺非常勞氣，堅稱自己如困一早知就「仆街死」。李泳漢則曾怒斥楊思琦「下三流揚家醜」，家中有這女人唯有慨嘆是家門不幸，爆料她嫌李泳豪窮，豪仔猶如「阿四」，試過食安格斯牛扒時，曾衝入房大罵李泳豪：「連麵包同菜都冇，點養得起我？」甚至指她在廚房叫施明「食屎」。然而，近日李家兄弟糾紛愈鬧愈大，網民紛紛留言：「睇返轉頭，楊思琦當初應該受呢家人唔少氣」、「楊思琦無嫁去呢個家庭，反而執返身彩」。

網民風向逆轉。（threads截圖）

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曾控訴李家冷暴力 楊思琦：打招呼都被視如空氣

回顧當年分手後的訪問，楊思琦曾聲淚俱下透露，分手導火線是與李家人的惡劣關係。她直言在李家同住期間，努力融入卻被視如空氣，個人物品更被亂丟。她更踢爆李泳豪當時經濟拮据，人工全交給阿媽依然被指不夠，要靠簽卡度日，反觀李泳漢卻不工作：「豪仔做所有事都會話佢唔啱，就算佢攞晒成副人工幫補屋企，佢媽咪都話唔夠，唔夠用佢就要簽卡，但係佢哥哥唔做嘢，仲會推卸責任。」 她亦提到李家經常大吵大鬧，甚至出現肢體衝突：「我試過去勸交，佢哥哥又話唔關我嘅事，但係咁樣打豪仔，可以搞出人命。」

楊思琦47歲仍保養得好好。（資料圖片）

有幸福家庭，育有一子一女。（資料圖片）

李泳豪亦覓得真愛，與台灣女友婚後好恩愛。（李泳豪ig）

楊思琦初入行拍攝TVB劇時，邂逅了李家鼎的兒子李泳豪。（電視截圖）