56歲曹眾凍齡有術　親揭初來港受歧視辛酸：新移民嘅代言人

現年56歲的曹眾在2007年離開TVB後就淡出幕前，出任浙江省政協委員及浙江省旅遊形象大使，並參與投資飲食行業，轉戰商界發展，曾擔任兩家上市公司的品牌總監及集團副總裁，現時更是上市公司首席戰略官，在商界發展得相當成功！今日（4月25日）她與谷婭溦出席「全方位新領袖論壇暨嘉許禮」，雖然已淡出幕前多年，但仍保養得宜！



曹眾keep得勁好！（林迅景 攝）

昔日TVB御用「新移民」 靠努力獲觀眾認同

訪問中，談到當年從內地到香港演出做藝人的經歷，曹眾坦言當年因為身分而經常被安排做新移民、第三者、北姑、精神病等角色。「我喺劇集上面，真係一個新移民嘅代言人。」她表示，不介意被定型，有一次搭的士時，上車開口時就即時被認出：「我覺得只要你努力，係會有人睇到。佢話我一開聲就認得，仲話退休之後就要去嗰啲地方旅行。」她又表示，改變心態自然就能融入香港。

曹眾keep得勁好！（林迅景 攝）

無懼口音被歧視 轉換心態化解不快

當年曹眾被不少人認為是「外人」而歧視，她直言曾經因口音而不開心，但轉念一想，就覺得可以將自身經歷融入演戲當中。「（有沒有難聽的說話？）我頭先諗一諗，但係都唔記得晒，因為當你心境睇開咗之後，唔開心就已經過去。因為你努力過，就唔會因為一句說話而去影響。」

苦練廣東話死記對白

她也分享，當年拍劇時要練習廣東話，所以就算收工回家都堅持要聽錄音帶溫習拍劇要講的對白，她說：「唔聽冇辦法講返正，第二日拍戲，仲要講對白。」她表示，現時以生意為主，但如果有接邀請時也會「出山」。

好難得見到曹眾。（林迅景 攝）

曹眾為80，90年代「御用北姑」。（林迅景 攝）

曹眾與女兒陳瑛華。（林迅景 攝）

曹眾表示不會反對女兒陳瑛華入行，如果她有意願的話。（林迅景 攝）

曹眾表示不會反對女兒陳瑛華入行，如果她有意願的話。（林迅景 攝）