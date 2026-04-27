周嘉洛遭網民爆料係「煙鏟」　親認曾食煙扮梁朝偉：試過唔鍾意

周嘉洛在2015年加入TVB，並因參演處境劇《愛·回家之八時入席》而為人認識，後續演《愛·回家之開心速遞》的「廢青安」金城金一角而入屋。近年周嘉洛出演《羅密歐與祝英台》、《正義女神》，演技也備受讚賞。



劇中的周嘉洛沒有「金城安」的影子。（《正義女神》截圖）

周嘉洛得獎時入行僅4年，憑處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演金城安一角奪得「最佳男配角」。（資料圖片）

周嘉洛於《愛·回家之開心速遞》中飾演的金城安很受觀眾歡迎。(《愛·回家之開心速遞》截圖)

告別「孱弱」形象 驚喜轉型變筋肉猛男

周嘉洛形象一向都是「孱弱風後生打壞」，近日卻忽然變身「筋肉猛男」，就連一些睇慣《愛回家》的粉絲也發現了他的轉變。他日前（4月25日）出席《正義女神》劇集宣傳活動，接受《香港01》訪問時分享操肌變大隻的原因。

公開兩個月操肌餐單 嚴控蛋白質與天然澱粉

周嘉洛表示，因為想身體健康些而開始做運動，現時操肌兩個多月已見成果。除了一星期幾次的重訓HIIT外，還需配合飲食攝取蛋白質。「（使唔使食蛋白粉？）蛋白粉未必需要，蛋白質就要，雞胸、蝦、牛，三文魚，菜就係西蘭花，澱粉質就揀天然啲，例如蕃薯。」

周嘉洛忽然變「筋肉人」！（林迅景 攝）

周嘉洛忽然變「筋肉人」！（林迅景 攝）

遭網民爆料是「煙剷」 大方回應入行初期曾食煙

他坦言，雖然訓練辛苦，特別是下班後再去做gym：「但係換返嚟嘅快樂係持久，健康。有時收工好攰，但係見到班兄弟，個感覺好relax，舒服過喺屋企。」Threads上有網民爆料，指曾在TVB工作，發現他是一名煙不離手的「煙剷」，周嘉洛在訪問中直認自己初入行時曾經食煙，但已很快戒掉，甚至算不上是「煙鏟」。「我自己覺得，吸煙對於藝人嚟講，係私人生活嘅風格問題。當然，既然咁樣問咗，咁我就必須要回應，如果唔係就好似問心有愧咁樣。」

周嘉洛大方適應食過煙，但係好快就戒咗煙。（林迅景 攝）

周嘉洛大方適應食過煙，但係好快就戒咗煙。記者實測，雙手冇煙味。（林迅景 攝）

幻想食煙似梁朝偉 澄清絕無煙癮並已戒除

「我係有試過食煙，但係已經係一個過去嘅階段。嗰時食煙食仲後生，會覺得好想試吓，係咪真係好似電影中嘅梁朝偉咁樣，好型咁樣。我都好慶幸自己試咗，試咗之後知道自己唔鍾意嗰個style，我都係鍾意健康啲嘅感覺。（入行前定後？）入行之後。我都試咗一段時間，但係好快意識到自己有呢個⋯⋯我成日覺得人生就係體驗，去試去感受，然之後再成長。我好慶幸我過咗個階段。首先佢話的係煙鏟，絕對唔係煙鏟，如果係煙鏟嘅話就會好有煙癮，但係我冇。」記者及後親自嗅聞他的雙手，並無發現有煙味。