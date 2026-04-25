李盛林離世丨同房家屬爆牧師走得突然　今早仍識揮手下午驚見空床

2022年7月MIRROR紅館演唱會大型屏幕墜下事故，受重創舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在康復治療。兩年來，其父親李盛林牧師一直堅持透過代禱信交代兒子進度。今日（25日）傳出噩耗，牧職神學院於下午近3時發布訃告，證實李盛林牧師主懷安息。一位同病房的家屬在Threads上分享，憶述今早曾目擊李牧師戴著氧氣罩跟她揮手再見，沒想到下午回到醫院，已物是人非，並上載一張已經被清空的吉床照片，令人唏噓。

李盛林牧師突然離世。（YouTube@健康嗎 Health Code）

李盛林牧師曾接受車淑梅訪問。

「小玉雜記」爆李牧師走得突然 今早仍見戴氧氣罩

媽媽 Blogger「小玉雜記」今日在Threads發文，透露其丈夫入院第二星期，剛好成為李盛林牧師的鄰床病友，大家間中傾過偈。她憶述，今早10時到仁安醫院接丈夫檢查時，還買了旗仔跟李牧師分享。當時她仍天真地跟師母表示，李牧師可能住幾個月醫院就能康復：「我帶老公離開醫院時仲跟佢哋揮手再見，果陣牧師已經戴了氧氣罩。」

李盛林4月5日代禱信透露身體機能有點不適。（同福聖經學院網頁圖片）

下午驚見鄰床吉晒 師母悲慟相告：牧師已經走咗

直到下午3時許，她陪同完成 CT Scan 的丈夫回到病房樓層，驚見隔離床「11B」已經被清空，只剩下一張空蕩蕩的病床，床頭櫃上仍貼有粉紅色字條，氣氛冷清。她直言當下一刻甚至以為牧師轉了病房，直至見到師母跟成班人禱告，她主動上前問候，師母才悲慟相告：「牧師已經走咗。」

李盛林鄰床家屬爆李牧師走得突然，今早仍戴住氧氣罩識揮手。（threads@小玉雜記）

由嘔吐發燒到猝逝 牧職神學院讚揚致力神學教育

李盛林牧師近日身體發炎，本月19日曾在社交平台公布，因嘔吐及發燒需接受治療，期望能盡快找出病源。連日來已有眾多教友集氣加油，無奈病情進展急速，牧職神學院於今日下午近3時公布其離世消息。訃告中讚揚他任內致力推動神學教育與牧者培育，貢獻良多，生命美善蹤跡將長存師生心中。

李盛林牧師一直透過代禱信，向外界交代兒子阿Mo的康復進度，他在2026年4月25日離世。（李啟言IG圖片）

李盛林4月19日發表最後一封代禱信，圖片顯示他因身體不適入院接受治療，期望醫生治療能止住嘔吐及退燒。（Derek Li FB圖片）