上山詩鈉女兒Hilary與名廚跨界合作　獲劉嘉玲張智霖袁詠儀捧場

上山詩鈉女兒Hilary Fan遺傳了媽媽的優良基因，不但擁有混血美貌，而且外形出眾，更被外界譽為「最索星二代」。日前Hilary與新加坡名廚溫有成師傅（Edward Voon）跨界合作一起下廚，除了媽媽上山詩鈉之外，劉嘉玲、張智霖、袁詠儀、謝天華等都有到場支持，眾人更為Hilary補祝生日，場面熱鬧！

上山詩鈉同囡囡Hilary。（IG@annaboop）

上山詩鈉同囡囡Hilary。（IG@annaboop）

遺傳了媽媽的優良基因。（IG@annaboop）

Hilary獲表舅父張智霖（Chilam）同表舅母袁詠儀（靚靚）慶生。（IG@annaboop）

Bikini！（IG@hilaryasdf）

Bikini！（IG@hilaryasdf）

外形出眾。（IG@hilaryasdf）

兩母女感情極好！（IG@hilaryasdf）

生日快樂！（IG@hilaryasdf）

Hilary與新加坡名廚溫有成師傅（Edward Voon）跨界合作一起下廚。（IG@hilaryasdf）

跨界合作！（IG截圖）

跨界合作！（IG截圖）

跨界合作！（IG截圖）

補祝生日！（IG截圖）

劉嘉玲亦有到場！（IG截圖）

張智霖袁詠儀夫婦。（IG截圖）

叻！（IG@edwardvoon74）

謝天華。（IG截圖）

場面熱鬧！（IG截圖）

場面熱鬧！（IG截圖）

「最索星二代」Hilary曾與湯鎮業兒子傳緋聞

曾在美國波士頓大學留學的Hilary，畢業後回港發展，現時活躍於時尚圈，成為各大品牌寵兒，外形出眾的她更有「最索星二代」之稱！2019年Hilary陪富三代男友施仲樂入馬場拉頭馬，令戀情曝光，但2021年施仲樂帶入馬場的女伴已悄悄換人，事後施仲樂爸爸施榮懷證實兒子與Hilary早於2020年已經分手。去年9月Hilary上載了一段佈置新居的短片，片中出現一名金髮男，原來是湯鎮業的兒子湯君慈（Bruce），兩人因而傳出緋聞，但湯君慈接受《香港01》訪問時就澄清只是借用Hilary屋企拍攝家居影片，並表示二人只是好朋友，沒有發展空間：「已經friend咗好多年，兄弟咁樣。」

跑馬拉松。（IG@annaboop）

Hilary同湯君慈（Bruce）好Friend。（影片截圖）

去年湯君耀進軍樂壇，推出首支個人單曲《Friendship Only》，特別請來Hilary擔任MV女主角，仲有同經理人公司的港足球隊前鋒安永佳（Matt）演出。（IG@christongg）

向來老友鬼鬼。（IG@hilaryasdf）

Hilary與同是4月生日的湯鎮業孖仔湯君耀（Chris）及湯君慈（Bruce）一起慶生。（IG@hilaryasdf）

玩得好開心！（IG@bruce_tong）

盡興！（IG@bruce_tong）

三人感情好好。（IG@hilaryasdf）

湯君慈幫Hilary佈置新居。（影片截圖）

湯君慈澄清只是借用Hilary屋企拍攝家居影片，並表示二人只是好朋友，沒有發展空間。（影片截圖）

Hilary有「最索星二代」之稱。（IG@hilaryasdf）

為品牌拍攝廣告。（IG@hilaryasdf）

與黎姿同場。（IG@hilaryasdf）

與梁朝偉同場。（IG@hilaryasdf）

2019年Hilary陪富三代男友施仲樂入馬場拉頭馬，令戀情曝光。（影片截圖）