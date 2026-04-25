上山詩鈉女兒Hilary與名廚跨界合作 獲劉嘉玲張智霖袁詠儀捧場
撰文：董欣琪
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上山詩鈉女兒Hilary Fan遺傳了媽媽的優良基因，不但擁有混血美貌，而且外形出眾，更被外界譽為「最索星二代」。日前Hilary與新加坡名廚溫有成師傅（Edward Voon）跨界合作一起下廚，除了媽媽上山詩鈉之外，劉嘉玲、張智霖、袁詠儀、謝天華等都有到場支持，眾人更為Hilary補祝生日，場面熱鬧！
「最索星二代」Hilary曾與湯鎮業兒子傳緋聞
曾在美國波士頓大學留學的Hilary，畢業後回港發展，現時活躍於時尚圈，成為各大品牌寵兒，外形出眾的她更有「最索星二代」之稱！2019年Hilary陪富三代男友施仲樂入馬場拉頭馬，令戀情曝光，但2021年施仲樂帶入馬場的女伴已悄悄換人，事後施仲樂爸爸施榮懷證實兒子與Hilary早於2020年已經分手。去年9月Hilary上載了一段佈置新居的短片，片中出現一名金髮男，原來是湯鎮業的兒子湯君慈（Bruce），兩人因而傳出緋聞，但湯君慈接受《香港01》訪問時就澄清只是借用Hilary屋企拍攝家居影片，並表示二人只是好朋友，沒有發展空間：「已經friend咗好多年，兄弟咁樣。」
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