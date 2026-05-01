正義女神結局解析｜高成彬入獄是真的正義嗎？犧牲者的無聲控訴

由佘詩曼主演的《正義女神》，結局雖然讓大反派高成彬（劉倬昕 飾）入獄，看似給了觀眾一份「正能量交代」，但其背後對多個案件與犧牲者的刻畫，卻透出一股濃烈的、近乎絕望的氛圍。

正義女神｜結局中被犧牲的小人物，換來了誰的「公義」？

正義女神朱斯提提亞（Justitia）蒙上雙眼，是希望在法律面前人人平等，不受權力、財富、地位影響。然而，隨著《正義女神》（Themis）大結局落下帷幕，我們看到的卻是一個截然不同的敘事：那條蒙眼布，有時更像是為了掩蓋法律對弱者掙扎的「視而不見」。

【結局伏筆】法律的無力感：為何真相要靠高大狀「施捨」？

劇中言惠知（佘詩曼 飾）最讓人無力的地方在於，即使身為律師，她在嚴密的規則面前依然步步維艱。高成彬殺死張景翔（馮皓揚 飾）的事實近在咫尺，卻因缺乏直接證據而幾乎讓惡魔全身而退。

劇本給了一個極其戲劇化的出口——高成彬的母親、資深大狀高淑樺（陳煒 飾）在最後關頭的「大義滅親」。如果高淑樺沒有在最後一刻良心發現呢？如果她選擇將那份關鍵的智能眼鏡存儲卡毀屍滅跡？根據劇中呈現的邏輯，言惠知即便貴為律師，在缺乏直接物證的情況下，幾乎無法撼動高成彬背後的防線。這揭露了一個殘酷事實：在完美的程序公義下，有時真相往「查不出來」，而是被「施捨出來」的。故事中的勝利，是依賴於加害者陣營的道德瑕疵，而非制度本身的無懈可擊。

正義女神｜誰在程序公義中被列為必要成本？

劇中多次提到「法庭是尋找真相的地方」，但結局卻告訴我們，真相是有代價的。為了推動案件進度，邱天雪（樂珈嘉 飾）成了權力博弈下的棋子，原本前途一片光明的邱光正更差點成為犧牲品。

這些小的苦難，在法官判槌敲下的那一刻，被輕描淡寫地歸類為「程序中的必要成本」。言惠知最終選擇拒絕高等法院的高薪晉升，主動要求降職回到少年法庭。這不是一種聖母式的自我犧牲，而是一位法官在看清「高層建築」中權力與法律交織的腐朽後，她寧願回到泥濘的現實中，去守護那些像邱天雪一樣、隨時可能被規則輾碎的青少年。

正義女神｜遲來的正義與葬禮無異？高成彬入獄無法換回死者的呼吸

結局中聯動了「魏榮晉殺妻案」，試圖證明「正義雖遲必到」。然而，這對於那些早已支離破碎的家庭來說，這句口號顯得異常刺耳。「遲來正義」的虛無感，它能給出一個正確的說法，卻給不出一個完整的世界。高成彬入獄了，但邱天雪失去的純真，已死的蘇女士及其兒子阿澤，以及高成彬補習老師Lydia。對於已經死去的人，這場正義更像是一場「遲到的葬禮」——它確認了死亡的事實，卻無法換回死者的呼吸。

正義女神｜法律是準則，而正義是良知

方官（李成昌 飾）在劇中說過：「法律是準則，正義是目標，至於怎麼用，取決於你的良知。」這句話點出了全劇最深刻的悲哀：一件案件最後壞人有沒有得到懲罰，需要依賴個體法官的「良知閃現」。《正義女神》的大結局並沒有給出一個完美的答案，它留給觀眾的是一種揮之不去的「五味雜陳」。你認為高成彬入獄是正義的勝利嗎？