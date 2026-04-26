郭富城演唱會被大爺當眾催促生個兒子　即場收下追仔錦囊對話爆笑

舞台王者郭富城正在內地舉行《ICONIC世界巡迴演唱會》，昨晚就於安徽合肥站演出完畢，全場座無虛席，氣氛熱烈。在演唱會舉行期間，向來寵粉的郭富城在台上與歌迷聊天互動，沒想到台下卻有一位大爺級別的粉絲，當眾叫城城要追個仔仔來繼承他，場面相當搞笑。

郭富城進行舉行巡迴演唱會。（微博@郭富城）

郭富城與法國知名职业街舞舞者Bouboo鬥舞。（抖音截圖）

台下大爺叫城城要追個兒子

昨晚有網民於社交網分享了一段在郭富城演唱會上拍攝的短片，以「郭富城演唱會現場被大爺催生兒子哈哈哈」為標題，發文寫道：「耿直的大爺 直接搶鏡頭要給天王塞個獨家錦囊 讓郭富城回家生個第二代天王（女天王也是王，哼……）但是現場還是很搞笑」。片中可見，台上的郭富城正在跟台下一位大爺在對話，郭富城說：「我聽不太清楚，你可以再說一次。你可以再說一次嗎？」台下的大爺叫他要生個兒子，郭富城聽完便為大家解說：「哦，因為我是半個女婿嘛，我是安徽女婿嘛，然後一個叔叔說，希望我可以生個兒子，我應該沒聽錯呀，我真的沒聽錯呀，對不對？」

郭富城被台下大爺催他生個兒子。(Momo1874@小紅書)

郭富城被台下大爺催他生個兒子。(Momo1874@小紅書)

郭富城收下大爺的追仔錦囊

更驚喜的是，該位大爺竟早有準備，特意為郭富城準備了一個「追仔錦囊」，讓郭富城傳承第二代天王，並委託工作人員送到台上。郭富城接過錦囊後，一臉驚喜，隨即笑言：「好，謝謝你，這個大新聞呀，不得了呀。麻煩誰幫我接過來，接過就是你的啦，恭喜你呀。沒有沒有，開玩笑，我接下，我接下，我給你看看。耶，謝謝你呀，我先放在袋子裡面好了，為表我的誠意。」說罷便當場將錦囊收入褲袋，引得全場掌聲與歡呼聲不斷。

大爺還為郭富城準備了一個錦囊。(Momo1874@小紅書)

大爺還為郭富城準備了一個錦囊。(Momo1874@小紅書)

郭富城接過錦囊。(Momo1874@小紅書)