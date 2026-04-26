陳展鵬迷上新興運動Pickleball　網民一留言吸Like數竟超原Po四倍

現年49歲的視帝陳展鵬（煎Pan），近年可謂事業家庭兩得意，除了早前「搬大屋」，與太太單文柔及女兒「小豬比」入住美滿安樂窩外，私下的生活亦過得相當充實。近期，展鵬積極經營社交平台Threads，不時與網民互動，盡現他風趣幽默一面，加上他早前舉辦的粉絲見面會福利多多，令網民大讚視帝十分親民！日前，陳展鵬在Threads向網民推介其最新迷上的新興運動Pickleball（匹克球），但沒想到網民的一句留言，意外成為焦點，Like數甚至遠超原Po！

陳展鵬現在有事業、有家庭。（IG@rucochan）

近日一家三口還搬大屋，打造幸福安樂窩。（IG@rucochan）

陳展鵬近期活躍社交平台Threads，不時與網民互動，盡現他風趣幽默一面。（IG@rucochan）

曾乒乓球港隊 轉戰Pickleball無難度

陳展鵬最近也跟上潮流接觸pickleball，年少時曾是乒乓球港隊成員的他，運動根基深厚，要上手當然無難度。同時，他亦透過社交平台，向「鵬友」們推介新興運動：「最近俾我發現咗一種『新運動』大家可以重新由零開始學，仲好好玩添——Pickleball！介乎網球同乒乓球之間，場地細啲、節奏快啲，揸住塊板、對住粒「有窿波」，打幾下就會上癮。最啱一班朋友、一家大細一齊落場，唔使太多裝備，都可以玩到大汗疊細汗。有冇鵬友已經偷偷地玩緊？記得喺下面話我知。」

年少時曾是乒乓球港隊成員的陳展鵬，最近也迷上打pickleball。（IG@rucochan）

對陳展鵬簡直無難度。（IG@rucochan）

陳展鵬還推展給網民。（IG@rucochan）

網民提議真「煎Pan」落場

帖文一出，網民反應熱烈，紛紛留言：「對於乒乓了得的你，好易上手」、「你以前玩開乒乓波，玩呢個會好快上手」、「你乒乓波咁勁 呢啲真係簡單嘢啦」、「幾時搞個好鵬友club切磋吓」，甚至有馬來西亞粉絲留言其他他到當地打球；而當中也有網民創意無限，提議陳展鵬：「煎pan你不如直接用煎pan打啦 會發揮得仲好」，這則留言更是瞬間引起不少網民「共鳴」，Like數超越原Po近四倍，甚至有網民翻出陳展鵬之前手持「煎Pan」與小朋友打乒乓波的圖片，要求看「煎Pan版」再現，令人哭笑不得。似乎展鵬和「煎Pan」，在網民心目中已不能分割。

好有型！（IG@rucochan）

仲打得好開心。（IG@rucochan）

有網民搞笑留言，Like數更超越原Po。（Threads@rucochan）