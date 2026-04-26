《跨越界限音樂會》泳兒與泰國女歌手New Napassorn打破界限交流

由康樂及文化事務署主辦的第四屆「香港流行文化節」今年以「超乎想像」為主題，探索來自創意的碰撞，讓觀眾感受跨代創作人如何以超凡想像，重塑香港流行文化的獨特面貌，將不可能化為可能。文化節重頭節目《ImagineLand》戶外音樂嘉年華於四月二十五及二十六日一連兩日在香港文化中心露天廣場和梳士巴利花園草地免費舉行。「跨越界限音樂會」森舞台將邀請11個演出單位參與，雲集本地音樂新勢力、唱作人、樂隊，以及來自中國內地和泰國的歌手，以不同曲風演繹流行音樂，打破界限。

泳兒、New Napasson (泰國)

首天「跨越界限音樂會」已於昨天 (25日) 圓滿完成，打頭陣的泳兒一口氣獻唱了8 首歌曲，當中包括新歌《散光》，也有早期的作品如《感應》和《花無雪》，希望能帶給現場觀眾一些回憶，泳兒表演完畢後感到很盡興，因為她很喜歡唱Live，也在今次音樂會上唱了她很想唱的歌曲。泳兒表示食物也很代表香港流行文化，她在外國時會很想念波蘿油，每次回到香港品嘗波蘿油時便會有很親切的感覺。接著出場的是來自泰國的女歌手 New Napassorn ，泳兒也一盡地主之誼和她合唱了 ROSE的 number one girl ，New 說她是第一次來港表演，但觀眾的熱情反應令她很驚喜，因她在唱泰文歌時，現場觀眾不明白歌詞說什麼，但仍然跟隨音樂擺動身體。

泳兒

New Napasson (泰國)

及後的黃洛妍、組合ROVER 和《晚安莉莉》均是新世代音樂的名字，Janees 一向以極具個人特色的「跨界」的音樂風格見稱，演出經常融合 「流行x 古典」、「中 x 西 」、「演唱 x 小提琴演奏」等元素，完美配合「跨越界限音樂會」主題。今次Janees 更罕有地首演一個從未公開的作品，還會演繹她未派台的個人單曲！是剛拍攝MV的《槍與玫瑰》。ROVER 一上台現場大部份女粉絲即時尖叫，他們表示很感恩剛完成演唱會，便緊接可以在美麗的維港背景下再次玩 Live ，他們的主音希晉和《晚安莉莉》合唱了Lolly Talk 的《三分甜》。《晚安莉莉》在台上也玩了8 首歌曲，包括剛派台的新歌《當我們不再說晚安》，他們的日系搖滾風格將為他們在香港樂壇闖出一片天。音樂會最後在 DJ DEANZ 把文化中心露天廣場變成大舞池，以跨越世代的經典旋律喚起大家集體回憶。

ROVER