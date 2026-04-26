簡淑兒帶老公北上慶生驚現凍齡娃娃臉　麥大力慘中槍被嘲似父女

現年36歲的前TVB女星簡淑兒，因樣子甜美，笑時會出現腰果眼，被封為「宅男女神」。去年五月初，她被機師老公麥大力私有化，先在意大利古堡舉行夢幻婚禮，隨後再在月底於金鐘五星級酒店補辦婚宴及簽字儀式，正式榮升人妻！兩人婚後愛得甜蜜，還不時「夫妻檔」在社交平台拍片放閃，羨煞旁人。而本月初（4月8日）是麥大力的40歲生日，簡淑兒首度以太太身份為老公慶生，她花盡心思，特意帶對方北上親親大自然；怎料二人的甜蜜合照，竟惹來網民形容為：「爸爸與女兒」。

簡淑兒去年嫁機師男友麥大力，成為人妻。（IG@kan_jessica）

夫妻人前人後都非常恩愛。（IG@kan_jessica）

而簡淑兒不但擁有一副精緻童顏，身材更是fit到爆。（IG@kan_jessica）

簡淑兒帶老公北上採茶慶生

簡淑兒近日在社交平台分享與老公慶祝對方40歲生日，並寫道：「Happy Big 4 zero to our favourite Captain! 🎂諗咗好耐 captain麥會有邊度未去? 過有咩未做過? 🤔 …最終……帶咗佢返內地採茶～ 🙈😂 hahaha. It was nothing fancy…Just a day of peace, with a cup of our hand-picked tea~」。

簡淑兒帶老公北上慶生。（IG@kan_jessica）

親親大自然。（IG@kan_jessica）

麥大力對採茶似乎非常有興趣。（IG@kan_jessica）

正如貼文所講，今次簡淑兒並沒有為老公準備奢華的慶生晚餐，而是帶對方走進平靜的大自然。從照片中，也看得出身為混血兒的麥大力非常享受這種遠離繁囂、反璞歸真的生活，他不但親自落手落腳到茶園採茶，還跟小狗互動，盡顯暖男一面。此外，簡淑兒更貼心為壽星準備一個以飛機為主題的造型蛋糕，並「小鳥依人」般靠著老公拍照，真的隔著屏幕都感到那份甜蜜。

很有愛心。（IG@kan_jessica）

簡淑兒為老公送上飛機主題蛋糕。（IG@kan_jessica）

兩人合照意外引起熱議。（IG@kan_jessica）

簡淑兒凍齡娃娃臉驚人 累老公慘「中槍」

不少網民向麥大力送上祝福，但也有網民將焦點放了在二人的外貌上。當日簡淑兒打扮隨性而不失甜美，穿上白色短衫配襯淡黃色長袖襯衫，紮起頭髮並留著標誌性的齊瀏海。儘管已經30有幾，但皮膚白皙緊緻，笑時依然散發著濃厚少女感，網民大讚：「絕對又係一個凍齡女神」、「她還很年輕」、「一直覺得妳未成年」、「好似個大學生咁」、「娃娃臉好顯年輕」；相反，麥大力雖然身材健碩、笑容燦爛，但面部輪廓深邃且略帶滄桑感，在鏡頭下與簡淑兒形成了強烈對比，因而無辜「中槍」被嘲：「爸爸和女兒」，而事實上，兩人年齡僅相差4歲，只能說簡淑兒的防腐功力實在太勁；不過還是有許多網民力讚兩人郎才女貌，非常登對。

簡淑兒婚後依然大派福利。（IG@kan_jessica）

毫不吝惜。（IG@kan_jessica）

展示美好身段。（IG@kan_jessica）

深受網民喜愛。（IG@kan_jessica）